Фильмы об искусственном интеллекте: что посмотреть фанам современных технологий

Новейшие технологии быстро развиваются, и искусственным интеллектом уже никого не удивишь. ИИ связан с нейронаукой, в том числе с когнитивной, системной и вычислительной отраслью, математикой, робототехникой и даже философией. Некоторые ученые уверены, что вскоре ИИ сможет за доли секунды превзойти способности человеческого разума в десятки-тысячи миллионов раз.

Видео дня

Поэтому эта область создает неограниченное пространство для фантазий, которые могут стать реальностью. OBOZ.UA собрал топ лент об искусственном интеллекте и развитии современных технологий.

Создатель

Год: 2023

Жанр: фантастика, триллер, боевик, драма, приключенческий.

Режиссер: Гарет Эдвардс

Актеры:Д жон Дэвид Вашингтон, Мэделин Юна Уойлс, Джемма Чан, Эллисон Дженни, Кен Ватанабе.

2065 год. Загадочный Творец разработал искусственный интеллект, используемый во всех областях жизни людей. Но происходит катастрофа – ядерный взрыв в Лос-Анджелесе был спровоцирован именно ИИ, поэтому правительство решает запретить технологию, опасаясь повторения трагедии. Проходит 5 лет, и военные нанимают Джошуа для миссии по проникновению в лабораторию Творца для уничтожения инновационного секретного оружия. Вдруг во время выполнения задания он обнаруживает девочку-работу, которая выглядит и ведет себя как человек. Джошуа предстает перед непростым выбором.

Преимущество

Год: 2014

Жанр: фантастика, триллер, детектив, драма.

Режиссер: Уолли Пфистер

Актеры: Джонни Депп, Ребекка Голл, Пол Беттани, Киллиан Мерфи, Кейт Мара.

Талантливый исследователь Уилл Кастер работает в сфере изучения искусственного разума и пытается создать уникальный компьютер. Он стремится к тому, чтобы технология превзошла человеческий разум и накопила все знания и опыт. В мире существует антитехнологическая группировка под названием RIFT, известная своими радикальными действиями. Они устраивают теракты, уничтожая лаборатории, где проходили разработки искусственного интеллекта. Также во время одного из нападений пострадал Вилл. Его смертельно ранили пулей, содержащей радиоактивный полоний. Врачи делают вывод, что главный герой сможет прожить не больше пяти недель, но у Вилла свои планы…

Критический баг

Год: 2022

Жанр: научная фантастика

Режиссер: Жан-Пьеро Жене

Актеры: Эльза Зильберштейн Изабель Нанти Стефан Де Гродт

События проходят в 2045 году. Почти всю работу выполняют не люди, а искусственный интеллект. Вдруг в доме старомодной Алисы происходит настоящее восстание машин. Андроиды закрывают ее дом, а затем и дома всех соседей – якобы ради безопасности. Однако на самом деле ИИ стремится изменить существующую реальность.

Суперинтеллект

Год: 2020.

Жанр: комедия, мелодрама, фантастика.

Режиссер: Бен Фальконе

Актеры: Мелисса МакКарти, Бобби Каннавале, Джеймс Корден, Брайан Тайри Генри, Сэм Ричардсон.

Суперинтеллект имеет три сценария будущего: спасти людей от всех бед, поработить их или уничтожить. ИИ ищет подопытного кролика, чтобы провести испытания. Ему нужен типичный представитель человечества. Пожилая и не очень счастливая американка Кэрол Питерс становится идеальной кандидаткой. Искусственный интеллект голосом известного телеведущего сообщает ей, что в течение трех дней будет ее спутником. Кэрол имеет три дня, чтобы изменить свою жизнь, а ее успех или провал станет помилованием или приговором для современной цивилизации.

Дитя робота

Год: 2019.

Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив.

Режиссер: Грант Спьютор.

Актеры: Клара Ругар, Хиллари Свонк, Роуз Бирн, Люк Гокер, Саммер Лентон, Гейзел Сэндеи, Тейлия Стурейкер.

Землю накрывает глобальная катастрофа. Человечество уничтожено. В подземном бункере срабатывает специальная аварийная программа – робот с высоким уровнем искусственного интеллекта выбирает человеческого эмбриона и начинает растить его, как собственное дитя. Девочка рождается, растет, под наблюдением работа изучает разные науки. Но однажды на станцию проникает незнакомая женщина. Теперь девочка сомневается в реальных намерениях Матери-работа и вообще не понимает, как устроен мир.

Ранее OBOZ.UA рассказывал публиковавший топ фильмов о Римской империи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.