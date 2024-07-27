Фокус станет более четким: iPhone 17 может получить новую функцию камеры

В то время, как эксперты называют будущий iPhone 16 лишь очередным итеративным обновлением привычного смартфона, слухи о 17-м поколении смартфона от Apple намекают на коренные изменения. Так, согласно последним утечкам, в релизе следующего года может появиться система переменной диафрагмы камеры.

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Как пишет издание Android Authority, ссылаясь на отчет The Information, из крупных производителей эту функцию впервые попробовал в 2018 году ввести Samsung в серии Galaxy S9. С тех пор технологию долго не использовали. В то время небольшой размер сенсоров камер, которые устанавливали на смартфоны, делал ее недостаточно эффективной. Однако в 2023 году технологию вернули на разные флагманские смартфоны китайских производителей. И, похоже, в этот раз эксперимент удался.

В отчете утверждается, что, по крайней мере, одна модель iPhone 17 будет оснащена системой переменной диафрагмы с механическим управлением. Ожидается, что это позволит решить проблему большинства современных смартфонов. Они имеют большие сенсоры и широкую диафрагму, но им часто не хватает глубины резкости и фокусировки, особенно во время съемки крупным планом или групповой съемки.

Регулируемую апертуру уже использовали на своих смартфонах Xiaomi и HUAWEI. В частности, флагманский Xiaomi 14 Ultra оснащен большим однодюймовым сенсором с регулируемой диафрагмой. Это позволяет при съемке переключаться между широкой диафрагмой для получения ярких снимков с эффектом боке и узкой диафрагмой для увеличения глубины резкости и более резкой фокусировки по всему кадру.

Сейчас для достижения высокого качества снимков в iPhone используют комбинацию нескольких объективов и программного обеспечения с машинным обучением для имитации настройки боке в портретном режиме. Если слухи правдивы и камеры смартфонов Apple получат указанное обновление, они смогут достигать более естественного эффекта даже за пределами портретного режима. Кроме того, это поможет избежать побочных эффектов из-за потенциально большего размера сенсора.

Пока остается непонятным, будет ли новая конструкция камеры iPhone включать в себя простое переключение между двумя или более установленными диафрагмами, как это было у Samsung Galaxy S9, или речь идет о более продвинутой бесступенчатой регулировке диафрагмы, аналогичной тому, что применили Xiaomi. В случае успеха эксперты ожидают более широкого распространения этой технологии в смартфонах следующих поколений.

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