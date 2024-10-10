Фортуна будет на вашей стороне: трем знакам повезет 10 октября

Сегодняшний день показывает нам, что значит быть благословенным успехом. Добро, которое мы получаем в жизни, может приносить пользу не только нам, но и окружающим.

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Как обещают астрологи, особенно сильно почувствуют это на себе люди, рожденные под тремя знаками зодиака. У них будет хорошее настроение и они будут настроены на производительную работу. Потому и смогут достичь большего, чем планировали. Вселенная с радостью приумножит их усилия, чтобы вознаградить за старания. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому повезет.

Овен

Вселенная благословляет вас успехом, и большая часть этого успеха связана с любовью и романтикой. Вы видите, что вы не одиноки – вас тоже любят и ценят. Это замечательное осознание. Особенно учитывая, что вы подвержены сомнениям в этой сфере.

Да, мы все проходим через периоды жалости к себе и неуверенности. Но их преодоление окрыляет и дает новое вдохновение. Сегодня вы поймете, где вы находитесь и какие благословения получаете. Не удивляйтесь, если во время сегодняшнего выравнивания Луны и Венеры вам скажут, что вас любят люди, от которых вы действительно хотите это услышать. Это хороший день для любви и обмена любовью.

Близнецы

Посмотрим правде в глаза: вы часто чувствуете себя одиноко. Возможно, вам даже кажется, что вы – самый одинокий человек в мире. Правда состоит в том, что любовь присутствует в вашей жизни. Так же, как и люди, которые много о вас думают.

Вы не всегда верите в любовь, потому что видели, как люди отталкивают того, кто имеет к ним чувство. Вы также знаете, каким искаженным может быть восприятие любви и романтики у других. Но вы не готовы отказаться от мысли о личном счастье. И сегодня вы обнаружите, что кто-то расположен к вам. Кто-то вас очень любит, и он покажет вам, что в это стоит верить и что вам удалось снова узнать, что такое любовь.

Скорпион

Вы не только готовы к небольшой удаче, вы получите ее в форме улаживания давнего конфликта или спора, давно требовавшего завершения. Скорее всего, это будет какое-то несогласие между вами и вашим любимым человеком. Что-то очень давно не давало вам прийти к согласию. Как только вы избавитесь от энергии неудачи, последнее препятствие будет преодолено и вы сможете свободно двигаться дальше вместе.

Вы увидите, что во время выравнивания Луны и Венеры все будет любящим и безопасным. Никто никому не будет действовать на нервы, и вы оба будете готовы признать все реальные факты о ваших отношениях. Это отлично, и это настраивает на прекрасное будущее, где никто не будет бояться конфронтации. Между вами наконец воцарится согласие.

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