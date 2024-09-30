Фортуна на их стороне: трем знакам значительно повезет 30 сентября

На космическом небосклоне сегодня напряженный день. В частности, Солнце соединяется с Меркурием, что открывает немало возможностей и при этом призывает сохранять свои намерения положительными.

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Астрологи говорят, что такая ситуация станет выигрышной для представителей трех знаков зодиака. В воздухе витает хорошее предчувствие, которое придает нам уверенность и любовь к себе. Но знаки-счастливчики почувствуют, как взять ото дня максимум. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кому повезет.

Телец

Сегодня вы не просто чувствуете себя благословенными удачей, вы чувствуете, что можете создавать ее все больше и больше. Вам достаточно просто верить, что вы именно там и тогда, где вам суждено.

Во время соединения Солнца с Меркурием вам хочется всего и сразу. Вы так хорошо чувствуете себя, что было бы шоком думать, что вам не по силам создать мир именно таким, каким вы хотите его видеть. Все зависит от вас, и отчасти то, что дает вам это сияние в этот день, заключается в том, что соединение Солнца и Меркурия повышает уровень вашей положительной энергии.

В этот день вы можете многого добиться. Однако не все находится в вашем сознании, хотя и начинается, безусловно, именно там. Вы чувствуете, будто ваши батареи серьезно заряжены, и вы не можете дождаться, чтобы войти в новый месяц с сияющей улыбкой на лице.

Дева

Солнце в сочетании с Меркурием дает понять, что у вас сегодня не только хорошее настроение, но и самочувствие на высоте. А именно оно, как мы знаем, является подлинным богатством в любой ситуации.

Вы долго работали над собой и в последнее время почувствовали, что стали действительно лучше. Вселенная уловила этот ваш образ мышления. Сейчас она хочет вам помочь и продлить эту волну позитива.

Вы выполнили все свои задачи в месяц и с нетерпением ждете увеличения количества свободного времени. Сохраняйте позитивный настрой и вы сможете поддерживать радостную атмосферу в этот день, а также и в октябре. Верьте, все будет хорошо.

Рыбы

Одна из причин, почему вы сегодня чувствуете себя так хорошо, заключается в том, что вы больше не подвергаетесь драме. Склонных к ней людей в своей жизни вы начали воспринимать как слишком азартные. А их азарт – как обременительный.

Во время соединения Солнца с Меркурием вы избавляетесь от лишних драм и обретаете покой и гармонию. Вы просто не созданы для конкуренции или обмана. Оставьте это другим. Вы хотите того, что дает вам Солнце в сочетании с Меркурием, потому что этот транзит предлагает вам только самое лучшее.

Вы чувствуете себя благословенными и защищенными. И это чувство придает вам уверенность и мужество. Воспользуйтесь ими для того, чтобы двигаться вперед.

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