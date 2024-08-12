Итальянский город назвали самым красивым в мире, а Париж не попал даже в топ-10.

Каждый уголок нашей планеты невероятен и имеет свои уникальные города. Но лишь немногие из них могут заслужить титул самых красивых в мире.

Видео дня

В этом году первое место заняла Венеция, но в центре внимания оказался французский город Бордо. Euro News рассказывает, что он вошел в 10 лучших, и обогнало даже Париж.

Исследование, проведенное недавно, позволило определить самые красивые города планеты. Оно было основано на количестве зданий, придерживающихся золотого сечения, которое тысячелетиями использовалось в архитектуре, чтобы максимально передать красоту природы в сбалансированных, гармоничных структурах. Стоит отметить, что 9 из 10 городов в рейтинге – европейские.

Франция, страна, известная своей богатой культурой, гастрономией и искусством, на этот раз удивила не тем, что Париж возглавил список, а тем, что первым среди французских городов стал Бордо.

Самый красивый город во Франции

Бордо находится на юго-западе страны. Этот город, ассоциирующийся с виноградниками и изысканными винами, в этот раз стал центром внимания благодаря своей архитектурной красоте.

Согласно исследованию, его архитектура соответствует 75,3% правил золотого сечения, ставящего его на девятое место в списке самых красивых городов мира. В то же время столица страны Париж заняла 12 строчку рейтинга.

Бордо также может похвастаться классическими красотами, такими как Большой театр Бордо и симметричная площадь Биржи. Однако этот город привлекает внимание не только своей внешней красотой, но и царящей на его узких улочках атмосферой, где каждый дом имеет свою историю.

Самый красивый город в мире

Первое место в списке самых красивых городов мира заняла Венеция. Ее извилистые каналы и эклектическая архитектура поражает своим изяществом.

Согласно исследованию, более 83% построек Венеции соответствуют золотому сечению, что делает этот итальянский город настоящим произведением искусства. Это одна из причин, почему эта локация настолько популярна. К примеру, в 2023 году Венеция приняла 5,7 миллиона туристов.

Рим, столица Италии, занял почетное второе место в рейтинге. Его архитектура, на 82% отвечающая золотому сечению, демонстрирует непревзойденную красоту, сочетающую античность с современностью.

Третье место заняла Барселона, Испания, известная своей уникальной архитектурой Антонио Гауди. Четвертое место – Прага, Чехия, а пятое досталось Нью-Йорку, США, единственному неевропейскому городу в топ-10.

На шестом месте оказались Афины, Греция, на седьмом – Будапешт, Венгрия, на восьмом – Вена, Австрия, а Милан, Италия, занял десятое место, завершая топ-10 самых красивых городов мира.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где найти малоизвестный островной рай, получивший международное признание.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.