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Френч-тост с оригинальной начинкой: что приготовить к вину

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
63
Френч-тост с оригинальной начинкой: что приготовить к вину

Френч-тост – это невероятная идея, когда хочется порадовать любимого человека красивым и вкусным завтраком. Он готовится очень легко и выглядит изысканно.

Видео дня

Как приготовить френч-тост, в Instagram рассказала блогер Александра Литвищенко. Для того чтобы сделать блюдо оригинальным, оно использовало необычную начинку.

Френч-тост с оригинальной начинкой: что приготовить к вину

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сливки – 100 мл.
  • Сахар коричневый – 1 ст.л.
  • Соль
  • Ваниль

Ингредиенты для начинки

  • Масло сливочное
  • Хурма
  • Кленовый сироп
  • Корица
  • Греческий орех

Способ приготовления

1. Все ингредиенты молочной смеси смешать в глубокой емкости.

2. 4 ломтика хлеба окунуть в смесь за оставить минимум на 30 мин.

Френч-тост с оригинальной начинкой: что приготовить к вину

3. На сковороде разогреваем масло, на огне ниже среднего обжариваем тосты бережно и терпеливо, по бокам.

Френч-тост с оригинальной начинкой: что приготовить к вину

4. На другой сковороде греем сироп, добавляем слайсы хурмы, готовим их в сиропе с обеих сторон. Когда станут мягкими – добавляем корицу и орехи. Перемешиваем. И снимаем с нагрева.

Френч-тост с оригинальной начинкой: что приготовить к вину

5. Выкладываем фрукты на тост и поливаем сиропом.

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