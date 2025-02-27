Френч-тост с оригинальной начинкой: что приготовить к вину

Френч-тост – это невероятная идея, когда хочется порадовать любимого человека красивым и вкусным завтраком. Он готовится очень легко и выглядит изысканно.

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Как приготовить френч-тост, в Instagram рассказала блогер Александра Литвищенко. Для того чтобы сделать блюдо оригинальным, оно использовало необычную начинку.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Молоко – 100 мл.

Сливки – 100 мл.

Сахар коричневый – 1 ст.л.

Соль

Ваниль

Ингредиенты для начинки

Масло сливочное

Хурма

Кленовый сироп

Корица

Греческий орех

Способ приготовления

1. Все ингредиенты молочной смеси смешать в глубокой емкости.

2. 4 ломтика хлеба окунуть в смесь за оставить минимум на 30 мин.

3. На сковороде разогреваем масло, на огне ниже среднего обжариваем тосты бережно и терпеливо, по бокам.

4. На другой сковороде греем сироп, добавляем слайсы хурмы, готовим их в сиропе с обеих сторон. Когда станут мягкими – добавляем корицу и орехи. Перемешиваем. И снимаем с нагрева.

5. Выкладываем фрукты на тост и поливаем сиропом.

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