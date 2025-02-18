Где лучше всего хранить бананы: будут свежими до двух недель

Банан – один из самых популярных фруктов, который мы часто покупаем в магазинах. Его любят как взрослые, так и дети, а еще он очень полезен и доступен.

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Самая большая проблема в том, что эти фрукты очень часто портятся раньше времени. При неправильном хранении они смягчаются и чернеют. Для того, чтобы бананы были свежими до двух недель, следует воспользоваться некоторыми уловками, пишет OBOZ.UA.

Бананы выделяют газ этилен, ускоряющий созревание. Но, как утверждают эксперты, заделывание стеблей в фольгу значительно замедляет этот процесс.

Когда бананы полностью созреют, их следует сразу положить в холодное место. Это остановит их дальнейшее созревание – без влияния на качество фруктов.

Хотя этот метод творит чудеса со спелыми бананами, важно отметить, что хранение незрелых бананов в холодильнике может негативно отразиться на их вкусе и текстуре.

Таким образом, этот трюк следует использовать только тогда, когда бананы достигли пика спелости.

При этом следует помнить, что у хранящихся в холодильнике бананов кожица может стать коричневой, но это вовсе не означает, что они теряют вкус и все свои другие свойства.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что приготовить из перезрелых бананов.

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