Где лучшее и худшее метро в Европе: рейтинг

С появлением метрополитена жизнь в городах изменилась до неузнаваемости. Но задумывались ли вы, в каких европейских городах самые лучшие, самые плохие и самые загруженные сети метро?

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Ответы на эти вопросы дает исследование компании по хранению багажа Bounce, которая изучила все службы подземки в столицах континента и совершила несколько интересных открытий. Результатами поделилось издание Euronews.

Чтобы сравнить системы метрополитена, эксперты учли широкий спектр факторов: от средней оценки станций в Google и расстояния, которое покрывает подземка, до количества станций, годового пассажиропотока и процента положительных и негативных онлайн-реакций на каждую службу. На их основе был выведен индекс метро. К сожалению Киевский метрополитен в исследование не попал из-за войны в нашей стране. Также исключили из рейтинга подземки Москвы и Минска.

Лучшие европейские подземки

Лучшим оказалось метро в норвежском Осло, набрав 8,06 балла из 10. Система метро норвежской столицы, известная как Oslo T-Bane или T-banen i Oslo, может похвастаться 101-й станцией, охватывающей 85 км. Она обслуживает все 15 районов города, а также частично простирается в соседний муниципалитет Берум. Подземка норвежской столицы состоит из пяти отдельных линий и еще одна в настоящее время находится на стадии строительства.

Второе место занял метрополитен столицы Болгарии Софии. Его индекс – 7,64 из 10. Это единственная подземка в стране, к тому же она открылась для пассажиров только в 1998 году. Система метро города охватывает 52 км путей и включает 47 станций, в том числе одна из них подходит вплотную к аэропорту.

Третьим стало метро Афин, подземку греческой столицы хвалят за дешевизну проезда, быстроту и регулярность движения поездов. В общей сложности это все потянуло на 7,29 балла из 10. Афинское метро обеспечивает прямое сообщение с аэропортом, что позволяет путешественникам добраться до центра города на доступном и удобном общественном транспорте. Оно также соединяется с оживленным портовым районом Пирей, откуда можно добраться паромом до многих греческих островов. Афинское метро имеет 62 станции на 70 км путей и ежегодно перевозит более четверти миллиона пассажиров.

В пятерку также вошли метро Мадрида в Испании и Варшавы в Польше. Они получили 6,74 и 6,60 балла соответственно. В десятке оказались метрополитены Лондона, Лиссабона, Копенгагена, Бухареста и Праги.

Худшие метрополитены в Европе

Антирейтинг возглавило метро Будапешта, Венгрия. Его индекс составил всего 3,13 из 10. Хотя система метро венгерской столицы относительно небольшая, с 48 станциями на 39 км путей, она перевозит очень большое количество пассажиров в год — более 382 миллионов. Состояние станций при этом часто оставляет у них очень неприятные впечатления.

Брюссель взял позорное "серебро". Подземка столицы Бельгии имеет 59 станций на 40 км путей и набрала всего 3,20 пункта из 10. Она перевозит более 86 миллионов пассажиров в год, но станции им очень не нравятся – их называют грязными и даже опасными.

Римское метро также получило низкие оценки, став третьим в списке самых плохих. Метро итальянской столицы покрывает 64 км путей, распределенных по 73 станциям, но получило лишь 3,75 балла из 10 возможных. Его называют заброшенным, пассажиры жалуются на нехватку персонала, неисправное оборудование и не чувствуют себя здесь в безопасности.

Другие самые-самые-самые

Наиболее загруженным оказалось метро Парижа. Оно перевозит около 1,5 млрд пассажиров в год, то есть примерно 4,1 млн. пассажиров в день.

Метро Лондона было признано самым большим. Его пути имеют протяженность 402 км, а количество станций составляет 272 км.

Жители Хельсинки пользуются метро меньше других. Здешняя подземка перевозит около 600 000 пассажиров в год, что делает ее наименее загруженной в Европе. Это также самая маленькая система в исследовании, она имеет всего 30 станций.

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