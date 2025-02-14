Где потерялся фонарь? Головоломка на внимательность

Насколько вы внимательны к деталям? Проверить себя всегда можно с помощью увлекательной игры – визуальной головоломки на поиск нужного элемента.

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Именно такую картинку публикует сегодня OBOZ.UA. На ней мы видим ночного сторожа, блуждающего по улицам города в поисках потерявшего его фонаря. Ваша задача – помочь ему найти этот фонарь и постараться уложиться в 6 секунд.

Исследования показывают, что люди, хорошо справляющиеся с головоломками такого типа, могут похвастаться достаточно высоким уровнем интеллектом и отличными навыками обработки визуальной информации. Особенно те, кто успевает справиться за отведенный временной лимит.

Поэтому поставьте таймер на 6 секунд и присмотритесь к изображению. Вы можете заметить небольшие подсказки, которые приведут вас к правильному ответу. С ними вы действительно можете успешно справиться с поиском за столь короткое время.

Впрочем, сигнал таймера – это далеко не призыв сдаваться. Попытайтесь все же довести дело до конца самостоятельно. Эксперты утверждают, что это приносит наибольшую пользу вашему мозгу и лучше всего прокачивает его способности.

Если вы так и не смогли найти на изображении фонарь, воспользуйтесь подсказкой, которую мы публикуем ниже. На ней нужная часть изображения выделена специальным образом.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на поиск игрушечной машинки на картинке с изображением ванной.

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