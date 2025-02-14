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Где потерялся фонарь? Головоломка на внимательность

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
57
Где потерялся фонарь? Головоломка на внимательность

Насколько вы внимательны к деталям? Проверить себя всегда можно с помощью увлекательной игры – визуальной головоломки на поиск нужного элемента.

Видео дня

Именно такую картинку публикует сегодня OBOZ.UA. На ней мы видим ночного сторожа, блуждающего по улицам города в поисках потерявшего его фонаря. Ваша задача – помочь ему найти этот фонарь и постараться уложиться в 6 секунд.

Где потерялся фонарь? Головоломка на внимательность

Исследования показывают, что люди, хорошо справляющиеся с головоломками такого типа, могут похвастаться достаточно высоким уровнем интеллектом и отличными навыками обработки визуальной информации. Особенно те, кто успевает справиться за отведенный временной лимит.

Поэтому поставьте таймер на 6 секунд и присмотритесь к изображению. Вы можете заметить небольшие подсказки, которые приведут вас к правильному ответу. С ними вы действительно можете успешно справиться с поиском за столь короткое время.

Впрочем, сигнал таймера – это далеко не призыв сдаваться. Попытайтесь все же довести дело до конца самостоятельно. Эксперты утверждают, что это приносит наибольшую пользу вашему мозгу и лучше всего прокачивает его способности.

Если вы так и не смогли найти на изображении фонарь, воспользуйтесь подсказкой, которую мы публикуем ниже. На ней нужная часть изображения выделена специальным образом.

Где потерялся фонарь? Головоломка на внимательность

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на поиск игрушечной машинки на картинке с изображением ванной.

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