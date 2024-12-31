Где провести выходные в Европе: доступный, но очаровательный вариант

Отдых в Европе не обязательно должен быть дорогим. Увидеть красоту старинных городов и насладиться интересной историей и богатой культурой можно даже за скромные деньги, и одна из европейских столиц это доказывает вполне.

Видео дня

Как рассказала в своем TikTok блогер @emsbudgettravel, которая делится идеями для бюджетного туризма, одной из самых недооцененных столиц в Европе является Сараево - главный город Боснии и Герцеговины. По ее мнению, оно предлагает сочетанию потрясающей архитектуры, богатой культуры и увлекательной истории.

Более того, девушка назвала Сараево одним из самых дешевых направлений, куда она отправлялась в путешествие. В пересчете на гривны она потратила менее 5,5 тысяч на все, включая перелет из Великобритании, проживание и питание.

Расположенный в долине, окруженной потрясающими Динарскими Альпами, Сараево — это место, где Восток встречается с Западом. Город может похвастаться османским, австро-венгерским и югославским влиянием, заметным в его архитектуре, кухне и традициях.

Старый город города является лабиринтом мощеных улиц, где древние мечети стоят рядом с католическими и православными церквями. А еще здесь много исторических мест, ведь именно в Сараево в 1914 году убили эрцгерцога Франца Фердинанда, а во время Боснийской войны город пережил жестокую осаду.

Музей тоннелей Сараево расскажет вам все о Боснийской войне. А исторический Латинский мост отмечает место убийства Франца Фердинанда мемориалом и музеем, посвященным этому поворотному моменту в истории, запустившему Первую мировую.

Современное Сараево блогер описала, как красивый и безопасный город с приветливыми местными жителями. Она также посоветовала совершить однодневную поездку в Мостар — небольшой город в двух часах езды от столицы. Эту экскурсию она назвала изюминкой поездки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие туры и экскурсии назвали лучшими в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.