Где провести зимний отпуск в Европе: 6 незабываемых вариантов

Зимние путешествия в Европу дарят уникальные впечатления, а богатый выбор направлений гарантирует отдых на любой вкус. От снежных вершин Доломитовых Альп до тихих уголков Норвегии за Полярным кругом, зимняя Европа объединяет живописность и спокойствие для всех, кто стремится насладиться природой и культурными традициями.

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Европа зимой предлагает богатый выбор живописных направлений, где можно не только насладиться зимними видами спорта, но и обрести душевное спокойствие среди величественных горных пейзажей. OBOZ.UA предлагает подборку пяти незабываемых мест для отпуска в зимний сезон.

Италия

На севере Италии горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо привлекает своим старинным гламуром. Здесь можно ощутить роскошную атмосферу на улице Корсо Италия, окруженной заснеженными пиками Доломитов. Особое удовольствие получат любители лыжного спорта – трасса Super 8 с увлекательными видами обеспечит незабываемые впечатления. Кроме того, гостей ждут высокогорные пиццерии, которые предлагают вкусности и великолепные виды на Альпы.

Австрия

У Австрии также есть свои зимние сокровища. В долине Гаштайн Бад-Гаштайн славится горячими источниками и целебными термальными бассейнами. Отель Haus Hirt известен роскошным дизайном и панорамными видами, вдохновляющими многих художников, включая Томаса Манна. Курорт предлагает релакс в сочетании с непревзойденными ландшафтами и возможностью заниматься йогой и оздоровительными процедурами.

Швейцария

Альпштайн в Швейцарии – место для тех, кто ищет покой среди альпийских вершин. Зимой сюда приезжают для катания на санках, снегоступах и наслаждениях местной кухней. Уютные пансионаты, такие как Hoher Hirschberg, сохраняют атмосферу прошлых веков. Они окружены старинными деревенскими домиками и бескрайними снежными просторами, что создает атмосферу настоящей зимней сказки.

Норвегия

Курорт Вестеролен предлагает ощутить магию арктической зимы. Здесь можно наслаждаться тишиной в деревянной сауне на берегу фьорда, кататься на снегоступах и наблюдать за полярным сиянием. Гостям предлагают также экскурсии на лодках для кормления орланов, величественно парящих над водой. Полярная ночь придает этим местам особую загадочность.

Франция

Не остаются в стороне и французские Альпы, где Ле-Бельвиль привлекает разнообразием зимних развлечений. Убежище Le Trait d'Union, спрятанное в лесу, позволяет почувствовать уют на высоте 1725 метров. После активного катания на лыжах или снегоступах здесь можно отдохнуть в горячей ванне и наблюдать звездное небо, а вечером насладиться традиционными французскими блюдами.

Словения

Юлийские Альпы – еще одно направление для зимнего отдыха. Снежные прогулки вокруг озера Бохинь дарят возможность любоваться нетронутыми видами и ледниковыми озерами. Исландские лошади, которые здесь используются для прогулок, позволяют исследовать этот регион в медленном ритме, наслаждаясь его несравнимой природной красотой.

Отдых на озере Бохинь недалеко от Любляны дает возможность перезагрузиться. Недалеко находится курорт Фогель, до которого можно добраться по канатной дороге от озера. Это одно из самых доступных мест для катания на лыжах в Европе, а для тех, кто не катается на лыжах, есть снежные походы в древнейших лесах.

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