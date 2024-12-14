Где расположено самое отдаленное место на Земле: почему о нем мечтают путешественники

Признайтесь, вам тоже иногда хочется покинуть все и отправиться в отпуск в далекие-дальнее края, где бы вас не смог найти никто. И такая локация в мире существует – это Тристан-да-Кунья, который называют самым отдаленным населенным островом в мире.

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Как пишет издание Express, он лежит в водах Южной Атлантики, более чем в 2400 километрах от ближайшего участка суши. Архипелаг, частью которого является Тристан-да-Кунья, это британская заморская территория и по-настоящему отдаленное место, о котором мечтают даже опытные путешественники. В архипелаг также входят остров Найтингейл, остров Неприступный, остров Гоф и несколько скалистых островков.

Центральным поселением Тристан-да-Кунья является Эдинбург. Здесь проживает менее трех сотен смельчаков. Их дома официально признаны самым отдаленным жильем на планете, и добраться туда действительно непросто. Книга рекордов Гиннесса признает крошечный городок самым изолированным человеческим поселением в мире.

История происхождения Тристан-да-Кунья столь же интересна, как и его география. Открытый в 1506 году португальским исследователем, остров позже был заселен представителями разных национальностей. В частности, здесь поселились британские морские пехотинцы и американские китобои. Клочок суши использовали как военную метеостанцию, но извержение вулкана в 1961 году положило этому конец – все местное население пришлось временно эвакуировать.

Сегодня остров преуспевает за счет сочетания рыболовства, туризма и устойчивости его людей. Тристан-да-Кунья называют настоящей мечтой ярых путешественников

Чтобы добраться до острова, нужна не только решительность, но и тщательная планировка. Попасть сюда по воздуху не получится, ведь здесь нет аэропорта. Придется плыть по морю от южноафриканского Кейптауна на борту рыбацкого или полярного исследовательского судна. В зависимости от погоды дорога займет примерно 5-10 дней. И не факт, что в конце удастся сойти на берег. Штормовая погода может сорвать высадку.

Официальным языком на Тристан-да-Кунья является английский, а местные жители говорят на особом диалекте, влияние на который оказали шотланский, голландский и некоторые другие языки. Здешнее сообщество зарабатывает на рыболовле, сельском хозяйстве и разведении омаров. Если вам повезет, вы можете попробовать ценного тристанского лангуста, только что выловленного из морской воды.

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