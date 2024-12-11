Где спрятали пиццу? Хитрая головоломка для внимательных

Настоящую пиццу найти очень легко – вас к ней приведет аппетитный запах. Другое дело – головоломка, на которой спрятан хитро нарисованный кусочек популярного блюда.

Видео дня

Именно такую задачку предлагает сегодня OBOZ.UA. Попытайтесь одолеть эту оптическую иллюзию и найти на ней скрытый от глаза кусок пиццы. Но соберите всю свою внимательность и наблюдательность, ведь задача имеет ограничение во времени – правильный ответ нужно найти за 5 секунд.

Итак, на изображении головоломки мы видим картину, на которой сложно себе представить присутствие пиццы. Перед нами подводный пейзаж с остатками корабля и животные – слон, лев и овца – которые нырнули с аквалангами, чтобы сфотографировать морских жителей. Тем не менее, где-то между ними спрятался кусочек пиццы. Поставьте таймер на 5 секунд и попытайтесь его найти.

Если время пройдет еще до того, как вы справитесь, не воспринимайте сигнал таймера, как призыв сдаваться. Продолжайте поиски, пока наконец не найдете пиццу. Врачи говорят, что именно самостоятельное решение головоломок способно принести мозгу настоящую пользу – помочь сформировать новые нейронные связи и развить нестандартное мышление.

Если же вы обнаружили кусок пиццы менее чем за 5 секунд, поздравляем! Вы относитесь к редкой группе людей с исключительными навыками визуально-пространственной наблюдательности.

А вот тем, кто так и не справился с заданием, предлагаем не огорчаться. Продолжайте тренироваться и успех придет к вам. Между тем ответ на головоломку ищите ниже. На подсказке тот самый скрытый кусочек пиццы обведен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную головоломку на поиск сердечка среди целого стада слонов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.