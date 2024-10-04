Где в Европе лучшие рождественские ярмарки: названы города для сказочного отдыха

Впереди – яркая предрождественская атмосфера, полная радости и добрых надежд. Лучше почувствовать приближение Рождества можно на традиционных праздничных ярмарках.

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Эксперты по путешествиям назвали лучшие рождественские ярмарки в Европе. Не упускайте возможности насладиться праздником и получить невероятные впечатления.

Рождество в Страсбурге, Франция

Пышное празднование Рождества в Страсбурге имеет давнюю историю. Первые массовые ярмарки датируются 1570 годом. Поэтому не упускайте возможности посетить одну из старейших ярмарок в Европе. Декабрь – это особенное время; все улицы красиво украшают и завешивают гирляндами. Каждый год на площадь Клебер привозят 30-метровую елку, которая является самой высокой украшенной елкой на континенте. Рынок состоит из 300 шале – торговцы продают все рождественские атрибуты: от одежды до оригинальных подарков до рождественского печенья под названием брэдл.

Ярмарка проходит с 24 ноября по 24 декабря.

Кельнская рождественская ярмарка

Возле Кельнского собора (Weihnachtsmarkt am Kölner Dom) ежегодно проводятся рождественские ярмарки. Тысячи посетителей приходят, чтобы найти изделия ручной работы и кулинарные шедевры.

Это самый большой рынок в Европе. В 2024 году программа будет включать более 100 бесплатных мероприятий. Ярмарка в Кельне продлится 23 ноября по 23 декабря.

Ярмарка Святого Николая в Йорке

Рождественская ярмарка в Йорке, Англия, начнется раньше – уже 14 ноября и продлится до 22 декабря. Посетители найдут 75 альпийских шале, усеянных вдоль Парламентской улицы и площади Святого Сампсона.

Большинство торговцев – выходцы из Йоркшира, что делает рынок еще более аутентичным и особенным. Можно добраться до Йорка из Лондона – поезд едет два часа тридцать минут.

Рождественская ярмарка Брюгге

Бельгийский Брюгге перед Рождеством дарит действительно сказочную атмосферу, ощущение праздника и уюта. В отличие от огней и гирлянд, которые можно найти на многих других рождественских ярмарках, основной атрибут украшения улиц Брюгге – пряничные домики.

Чтобы создать ощущение предрождественской сказки, по городу, преимущественно вымощенному брусчаткой, регулярно организуют прогулки на лошадях и экипажах. Ярмарка в Брюгге продлится с 22 ноября по 5 января.

Брюссельская рождественская ярмарка

В течение пяти недель Брюссельская рождественская ярмарка в Бельгии располагается на мощеных улицах и центральных площадях города. На 2-километровом участке шале расположены рестораны, бары, ремесленные скамейки и т.д.

Для тех, кто любит романтическое рождественское свидание, также есть колесо обзора, с которого открывается отличный вид на весь рынок с высоты птичьего полета. Ярмарка продлится с 24 ноября по 31 декабря.

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