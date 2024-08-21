Героиня 'Эмили в Париже' появилась в платье, вдохновленном черно-белым баллом Трумэна Капоте. Фото

В четвертом сезоне популярного сериала Netflix "Эмили в Париже" зрителям наконец-то показывают то, что должно стать модной кульминацией шоу – бал. И, конечно, для Лили Коллинз, играющей главную героиню Эмили Купер, был разработан совершенно необычный костюм.

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Героиня прибывает на светское событие в полосатом гибриде комбинезона и платья, а также накидке и широкополой шляпе. Как пишет Vogue, за дизайн образа отвечал креативный директор французского дома моды Nina Ricci Харрис Рид. А вдохновение для его создания он черпал в легендарном черно-белом бале американского писателя Трумэна Капоте.

Капоте, собирая материал для своего следующего романа, решил провести в 1966 масштабное светское событие в Нью-Йорке. И придумал концепцию черно-белого бала. Все гости должны были прибыть в нарядах черного и белого цвета и обязательно надеть маски. Сбросить их они должны были в полночь. Вечеринка стала главным светским событием года.

В свою очередь, Харрис Рид, начав свое сотрудничество с Nina Ricci, стал много работать с монохромом. Поэтому именно к нему обратились Коллинз и костюмер "Эмили в Париже" Марилин Фетусси, когда им понадобился образ для сцены бала. "Они оба дали мне задачу произвести сильное впечатление, создать что-то, что чувствовалось бы как нечто знаковое", – объяснил дизайнер замысел костюма. И воспользовался идеей заявить о себе с помощью очень архитектурных форм в образе, к которым прибегали гости черно-белого бала.

Еще одним источником вдохновения для создания костюма стал образ Элизы Дулитл из мюзикла "Моя прекрасная леди" в исполнении актрисы Одри Хепберн. "Я знал, что нам нужно привнести драматизм с помощью шляпы", - пояснил Рид. А именно головные уборы были заметным акцентом в костюмах для фильма 1964 года.

"Это было здорово, потому что это было действительно органично. Я во многом соотнес себя с [Эмили], будучи американо-британцем в Париже и постоянно оставаясь человеком, имеющим большие мечты и делающим по-своему", — подытожил работу над костюмом Рид.

В свою очередь, Коллинз опубликовала в Instagram пост о созданном им костюме, и назвала его своим любимым в 4 сезоне "Эмили в Париже". "Каждая деталь была столь продуманной, вдохновенной и идеальной для Эмили", - написала она.

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