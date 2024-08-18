Годами прятали от туристов: чем поражает пляж в Испании, который называют самым маленьким в мире

Если вы устали от популярных маршрутов и толп туристов, следует обратить внимание на малоизвестные направления. Испания никогда не отставала в рейтинге самых популярных туристических мест. Мадрид и Барселона традиционно входят в топ самых посещаемых городов мира.

Видео дня

Однако эта страна скрывает и уникальные места. Издание Mirror рассказало о пляже в Испании, который годами укрывали от туристов.

Крошечный пляж протяженностью всего в 40 метров с золотистым песком и кристально чистой водой глубиной один метр является одним из самых маленьких – если не самых маленьких – в мире.

Пляж Гульпиюри в городе Льянес даже не имеет прямого выхода к морю. Крохотная бухта была создана естественным путем со временем в результате эрозии, вызванной Кантабрийским морем на скалах окружающей территории.

Это привело к созданию небольшого природного бассейна, который много лет был известен только местным жителям, а в последние годы благодаря соцсетям открылся широкой публике.

Во время высокого прилива в Гульпиюри почти не видно песка, но во время отлива пляж "осушается", и песок снова выходит на поверхность. На пляже также много пещер, скал и каналов, которые будут интересны исследователям.

Благодаря своей уникальной форме пляж был назван природным памятником.

До Гульпиюри нелегко добраться, поэтому он достаточно хорошо сохранился на протяжении многих лет. Добраться до лагуны можно от Сан-Антолина, спускаясь в долину по лестнице из скал. Оказавшись в Гульпиюре, можно увидеть, с одной стороны, бурные воды Кантабрийского моря, а с другой – луга, леса и сельскохозяйственные угодья.

Гульпиюри – идеальное место, чтобы насладиться природной красотой и спокойствием побережья Астурии. Вода очень спокойная и кристально чистая, что делает ее идеальным местом купания и отдыха.

Если маленький пляж слишком переполнен, рядом есть другой вариант. Плайя-де-Сан-Антолин-де-Бедон – это длинный пляж с песком и гравием, откуда открывается вид на заброшенный монастырь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Венеция ввела ограничения для туристов и запретила громкоговорители.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.