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Годами прятали от туристов: чем поражает пляж в Испании, который называют самым маленьким в мире

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Годами прятали от туристов: чем поражает пляж в Испании, который называют самым маленьким в мире

Если вы устали от популярных маршрутов и толп туристов, следует обратить внимание на малоизвестные направления. Испания никогда не отставала в рейтинге самых популярных туристических мест. Мадрид и Барселона традиционно входят в топ самых посещаемых городов мира.

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Однако эта страна скрывает и уникальные места. Издание Mirror рассказало о пляже в Испании, который годами укрывали от туристов.

Годами прятали от туристов: чем поражает пляж в Испании, который называют самым маленьким в мире

Крошечный пляж протяженностью всего в 40 метров с золотистым песком и кристально чистой водой глубиной один метр является одним из самых маленьких – если не самых маленьких – в мире.

Пляж Гульпиюри в городе Льянес даже не имеет прямого выхода к морю. Крохотная бухта была создана естественным путем со временем в результате эрозии, вызванной Кантабрийским морем на скалах окружающей территории.

Это привело к созданию небольшого природного бассейна, который много лет был известен только местным жителям, а в последние годы благодаря соцсетям открылся широкой публике.

Во время высокого прилива в Гульпиюри почти не видно песка, но во время отлива пляж "осушается", и песок снова выходит на поверхность. На пляже также много пещер, скал и каналов, которые будут интересны исследователям.

Благодаря своей уникальной форме пляж был назван природным памятником.

Годами прятали от туристов: чем поражает пляж в Испании, который называют самым маленьким в мире

До Гульпиюри нелегко добраться, поэтому он достаточно хорошо сохранился на протяжении многих лет. Добраться до лагуны можно от Сан-Антолина, спускаясь в долину по лестнице из скал. Оказавшись в Гульпиюре, можно увидеть, с одной стороны, бурные воды Кантабрийского моря, а с другой – луга, леса и сельскохозяйственные угодья.

Гульпиюри – идеальное место, чтобы насладиться природной красотой и спокойствием побережья Астурии. Вода очень спокойная и кристально чистая, что делает ее идеальным местом купания и отдыха.

Если маленький пляж слишком переполнен, рядом есть другой вариант. Плайя-де-Сан-Антолин-де-Бедон – это длинный пляж с песком и гравием, откуда открывается вид на заброшенный монастырь.

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