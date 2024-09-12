Google начал удалять неактивные аккаунты Gmail: как уберечь свой

Если вы долго не проверяли свой аккаунт Gmail – сейчас самое время это сделать. Google усиливает контроль над неактивными пользователями и начинает удалять аккаунты, которыми долго не пользуются.

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Google может удалить давно забытый ящик входящих сообщений, поэтому следует принять несколько мер предосторожности, чтобы сохранить информацию. Эксперты рассказали, как не потерять аккаунт Gmail.

Почему удаляют стали аккаунты Gmail

Google предварительно сообщил пользователям о политике по неактивным аккаунтам. В частности, это касается аккаунтов, неактивных более двух лет – их удалят вместе со всеми данными в Gmail, Google Drive и Google Photos.

Благодаря недавним обновлениям и внедрению функций искусственного интеллекта Google явно предпочитает эффективность Gmail.

Google ввел эти ограничения прежде всего по причинам безопасности. Компания инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать Gmail максимально безопасным и эффективным для своих пользователей, в частности, по защите от различных онлайн-угроз, таких как фишинговые электронные письма или спам.

Учетные записи Gmail, которые были неактивны более двух лет, очень уязвимы для атак, поскольку они с меньшей вероятностью имеют обновленные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация (2FA).

Как не потерять аккаунт

Чтобы защитить свой старый аккаунт Gmail от удаления, недостаточно просто войти – нужно отправить электронное письмо.

Также чтобы показать, что аккаунт активен, взаимодействуйте со службами Google, например, поделитесь фотографией в Google Photos или просмотрите видео YouTube, войдя в систему.

Использование поиска Google при входе в аккаунт – это еще один простой способ продемонстрировать активность и защитить аккаунт от удаления.

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