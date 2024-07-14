Google Photos можно легко перенести в iCloud: когда запустят новый инструмент

Google и Apple анонсировали запуск нового инструмента для переноса изображений из Google Photos в iCloud. Обновление состоится в рамках инициативы передачи данных (DTI).

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Передача фото в iCloud будет добавлена к опциям экспорта в Google Takeout. Специалисты отмечают, что процесс будет автоматическим.

Инструмент запустят уже на следующей неделе. Пользователям не придется делать дополнительные загрузки, не нужно ничего, кроме инициирования процесса в интернете. На странице Apple обнародовала информация, что процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от размера передачи данных.

Перенос изображений из Google в iCloud не приведет к удалению из Google Фото. Кроме того, служба не будет работать для дочерних аккаунтов, управляемых аккаунтов Apple ID (настроенных через ИТ-администраторов) или аккаунтов iCloud с включенной расширенной защитой данных.

DTI запустили в 2023 году как результат сотрудничества между Apple, Google и Meta. Официально он был создан для достижения целей проекта передачи данных с открытым кодом (DTP).

После запуска инструмента вы сможете начать процесс загрузки в Google Takeout.

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