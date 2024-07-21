Гораздо жарче, чем в Украине: назван самый горячий город в мире, где рыба варится прямо в море

Волна жары, накрывшая Украину, казалась нам невыносимой. Но в мире существует место, где от высокой температуры птицы мертвыми падают с неба, а рыба варится прямо в море.

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Как пишет издание Mirror, речь идет о столице Кувейта, городе Эль-Кувейт. Несколько десятилетий назад за мягкий климат его называли Марселем Персидского залива. Здесь преуспевала рыбная промышленность и можно было с комфортом отдохнуть на пляже. Теперь же этот город является живым примером того, каким губительным может быть влияние изменения климата.

21 июля 2016 г. метеостанция Митриба на севере Кувейта зафиксировала температуру 54°C – третье по величине значение в мире. Климатологи предупреждают, что страна нагревается быстрее остального мира. По их прогнозам, к концу столетия температура здесь повысится на 5,5 C (10F) по сравнению с 2000-ми годами. А в 2021 году столбики термометров в Эль-Кувейте поднимались выше 50°C в течение 19 дней. Однако этот рекорд может быть побит уже этим летом.

Такую жару вызывает, в частности, архитектура города. Он построен из бетона и асфальта, которые сильно нагреваются, а зелени здесь почти нет из-за специфики пустынного климата. Летом находиться на улице днем в Эль-Кувейте небезопасно. Температура выше 50°C может быстро вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как тепловое истощение, проблемы с сердцем и даже смерть. Научные данные также показывают, что в и без того засушливой стране с каждым годом выпадает все меньше осадков, что приводит к более частым и интенсивным пылевым бурям.

В этом году власти Кувейта впервые позволили провести похороны ночью, ведь днем для обряда было слишком жарко. Из города поступали тревожные новости о погибающих в полете птицах и о кипении воды в море у побережья.

Изменение климата заставляет местных жителей создавать футуристическую инфраструктуру, полностью спрятанную под крышу, где воздух кондиционируется. Одним из примеров является крытая торговая улица с пальмами и магазинами в европейском стиле.

Исследование 2020 года показало, что примерно две трети (67%) общего потребления электроэнергии в жилых домах Эль-Кувейта приходится на непрерывно работающие кондиционеры. Несмотря на то, что качество жизни в стране действительно высокое, жара вызывает серьезный дискомфорт с мая по сентябрь, а в летние месяцы становится просто невыносимой.

Несмотря на это, на улицах Эль-Кувейта довольно людно. Значительную часть населения составляют рабочие-мигранты, задействованные в таких секторах, как строительство или бытовые услуги. Исследования показывают, что именно они наиболее уязвимы к изменению климата.

Научные данные показывают, что к концу столетия рост температур в Кувейте может привести к увеличению смертности, связанной с жарой, на 5,1–11,7% среди населения и даже до 15% среди некувейтцев. При этом страна практически не принимает меры по сдерживанию глобального потепления. Больший углеродный след оставляют разве что также расположенные на берегу Персидского залива Бахрейн и Катар.

И в то время, как соседние страны работают над сокращением уровня выбросов, власти Кувейта заявили, что к 2035 году сократят выбросы лишь на 7,4%. При этом к 2030 году спрос на электроэнергию в стране вырастет в три раза. Не в последнюю очередь из-за необходимости в системах охлаждения.

Поскольку большая часть стоимости электроэнергии в Кувейте оплачивается государством, люди не испытывают необходимости ограничивать ее использование. Похожая ситуация существует и с водой. Ее здесь добывают методом опреснения и на это уходит большое количество энергии.

Эксперт по вопросам окружающей среды Салман Зафар написал: "Кувейт потенциально может столкнуться с серьезными последствиями глобального потепления в виде наводнений, засух, истощения водоносных горизонтов, затопления прибрежных территорий, частых песчаных бурь, потери биоразнообразия, значительных убытков экосистеме, угрозе сельськохозяйственному производству и всплесков заболеваний".

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