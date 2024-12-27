Город в Литве назвали недооцененной жемчужиной Европы: чем поражает

Каунас, второй по величине город Литвы, получил признание как лучшее недооцененное место для посещения в Европе в 2025 году по версии Lonely Planet. Бывшая столица страны, часто оставаясь в тени Вильнюса, предлагает туристам уникальное сочетание исторического наследия и современного искусства.

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Город, расположенный на слиянии рек Неман и Нерис, поражает своей богатой историей, культурой и творческой атмосферой. Lonely Planet признали Каунас вторым лучшим городом для путешествий в мире в 2025 году, подчеркнув его потенциал как туристического направления.

Это признание ставит Каунас во главу угла среди европейских городов, которые стоит посетить. Раньше город был столицей Литвы, но впоследствии уступил этот статус Вильнюсу.

Каунас быстро приобретает популярность среди путешественников, которые ищут аутентичные впечатления и сочетания старины с современностью. Город предлагает посетителям уютные улочки старого города, современные художественные просторы и оживленную атмосферу.

Каунас является важным центром современного искусства, где проводятся международные мероприятия, такие как Каунасское биеннале. Уличное искусство также играет значительную роль в формировании городского пространства, украшая стены построек масштабными фресками, особенно на проспекте Свободы.

Одним из преимуществ Каунаса является его доступность и относительное небольшое количество туристов, что позволяет наслаждаться городом без лишней суеты. Отзывы туристов на Tripadvisor подтверждают это мнение, отмечая уютный старый город, множество баров и ресторанов и общую молодежную атмосферу.

Путешественники отмечают хорошую архитектуру, качественную еду и спокойную атмосферу города. Отсутствие больших толп позволяет свободно исследовать Каунас и наслаждаться его красотой.

Благодаря прямым авиарейсам из Лондона и новым маршрутам из Белфаста, добраться до Каунаса стало еще проще. Это делает город еще более привлекательным для международных туристов.

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