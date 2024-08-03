Гороскоп Таро на август: три знака ждут проблемы и конфликты

Август принесет определенные сдвиги в жизнь людей. Он обещает как успехи, так и испытания для каждого зодиакального знака.

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Прогноз Таро на этот месяц указывает на то, что трем из них будет особенно сложно из-за конфликтов и испытаний. Читайте дальше, чтобы рассмотреть, какие затруднения могут возникнуть и как к ним подготовиться.

Рак: 5 Пентаклей

Август для Раков может оказаться особенно трудным из-за сложных обстоятельств, возникающих на личном и профессиональном уровнях. Карта 5 Пентаклей символизирует финансовые трудности и состояние изоляции, что может привести к ощущению безнадежности.

Важно не замыкаться в своих проблемах и не стесняться просить о помощи. Настоящие друзья и близкие могут оказаться большой поддержкой в этот трудный период. Время, проведенное в общении и обмене поддержкой, поможет облегчить трудности и найти пути решения проблем. Важно помнить, что всегда есть выход, даже когда кажется, что все идет не по плану.

Скорпион: 5 Жезлов

Для скорпионов август может быть месяцем борьбы и споров. Карта 5 Жезлов указывает на то, что конфликты могут возникнуть в разных сферах жизни, включая карьеру и личные отношения. Особого напряжения следует ожидать во второй половине месяца, когда Меркурий будет в ретроградном движении. Он может внести дополнительную путаницу в профессиональные вопросы.

Рекомендуется избегать лишних драм и конфликтов, не несущих конструктивного результата. Не стоит позволять своим эмоциям и мыслям окружающих повлиять на принятие решений. Лучше всего сохранять спокойствие и не реагировать на провокации во избежание лишнего хаоса и недоразумений.

Козерог: 7 Жезлов

Козероги могут столкнуться с оппозицией и конкурентами в августе. Карта 7 Жезлов символизирует борьбу за свое место под солнцем и потребность отстаивать свои достижения и позиции. Возможно, потребуется проявить решительность и стойкость, чтобы справиться с критикой и противниками.

Август станет проверкой для способности Козерогов защищать свою территорию и не позволять другим влиять на их уверенность. Важно оставаться жестким в своих убеждениях и не отступать перед трудностями. Этот месяц может стать периодом, когда нужно показать свою силу и борьбу.

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