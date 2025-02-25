Горячие бутерброда из самых бюджетных продуктов: готовятся просто на сковороде

Одно из самых простых и сытных блюд для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно из тостового хлеба, а также лаваша. А для начинки можно использовать колбасу, сыр, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных домашних горячих бутербродов на сковороде.

Ингредиенты:

Сыр – 50 г (натертый)

Яйцо – 1 шт.

Колбаса – 2 кусочка

Хлеб для тостов – 1 шт.

Соль, черный перец – по вкусу

Зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Разогреваем сковороду на среднем огне. Выкладываем натертый сыр в форме круга, чуть больше размера тоста. В центр сыра аккуратно вбиваем яйцо, солим и перчим. Накрываем яйцо кусочками колбасы.

2. Сверху кладем хлеб для тостов и слегка прижимаем. Жарим несколько минут, пока сыр подрумянится, а яйцо схватится.

3. Осторожно переворачиваем бутерброд и жарим еще 2-3 минуты, пока хлеб не станет хрустящим.

4. Готовый тост посыпаем свежей зеленью и подаем горячим.

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