Горячие бутерброда из самых бюджетных продуктов: готовятся просто на сковороде
Одно из самых простых и сытных блюд для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно из тостового хлеба, а также лаваша. А для начинки можно использовать колбасу, сыр, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных домашних горячих бутербродов на сковороде.
Ингредиенты:
- Сыр – 50 г (натертый)
- Яйцо – 1 шт.
- Колбаса – 2 кусочка
- Хлеб для тостов – 1 шт.
- Соль, черный перец – по вкусу
- Зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Разогреваем сковороду на среднем огне. Выкладываем натертый сыр в форме круга, чуть больше размера тоста. В центр сыра аккуратно вбиваем яйцо, солим и перчим. Накрываем яйцо кусочками колбасы.
2. Сверху кладем хлеб для тостов и слегка прижимаем. Жарим несколько минут, пока сыр подрумянится, а яйцо схватится.
3. Осторожно переворачиваем бутерброд и жарим еще 2-3 минуты, пока хлеб не станет хрустящим.
4. Готовый тост посыпаем свежей зеленью и подаем горячим.
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