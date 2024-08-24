Гости чувствуют себя королями: назван самый гостеприимный отель мира 2024 года

Для многих людей остановка в роскошном отеле является не просто прихотью, а настоящей необходимостью для комфортного отдыха. Они желают не только доброжелательности, но и особого гостеприимного сервиса, который сделает путешествие незабываемым.

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В мире, где конкуренция между заведениями растет, важно отметить те места, которые выделяются не только своей роскошью, но и уникальным подходом к обслуживанию гостей. Поэтому CNN поделились названием отеля, который назвали самым гостеприимным в мире.

В 2024 году звание лучшего отеля с точки зрения обслуживания получил Royal Mansour Marrakech. Он занял 1 место в престижной награде Art of Hospitality Award и действительно поражает своим гостеприимством и роскошью.

Royal Mansour Marrakech расположен в сердце древнего Марракеша в 2 км от дворца Бахия и в 5 минутах ходьбы от знаменитой площади Джема эль-Фна. Он является воплощением марокканского изящества и был спроектирован самим королем Марокко, Мухаммедом VI. Огромная внимательность к деталям и непревзойденное обслуживание сделали этот курорт поистине уникальным.

Отель расположен на шести акрах пышных садов и поражает своим концептуальным подходом к гостеприимству. Благодаря скрытым туннелям и тайным дверям, он также обеспечивает полную приватность и эксклюзивность для каждого гостя.

Также на территории отеля есть бесплатный Wi-Fi, 4 ресторана, 3 бара, спа-центр, а также открытый и крытый бассейны. Кроме того, все номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и имеют полноценную кухню со всей необходимой техникой.

Академия 50 лучших отелей мира, состоящая из около 600 анонимных экспертов, отметила Royal Mansour Marrakech за его исключительное гостеприимство и внимательность к деталям. Заведение в настоящее время считается эталоном роскошных курортов благодаря своему уникальному сервису, включающему индивидуальных дворецких и частные дворцы для каждого посетителя.

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