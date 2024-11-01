Гвинет Пэлтроу показала образ с брюками, которые будут популярны зимой: повторить легко

Что ни придумывай, а штаны – самая лучшая и самая удобная одежда в зимний сезон. Идеальную модель, которая не зависит ни от модных трендов, ни от капризов стиля недавно продемонстрировала Гвинет Пэлтроу.

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Актриса опубликовала в своем Instagram подборку образов под холодный сезон и один из них вызвал особый восторг у модных критиков. Больше всего они хвалили звезду за стильное сочетание базовой белой рубашки без воротника с вельветовыми брюками цвета кемел.

И дело не только в том, что этот ансамбль поддерживает топовый тренд на луки в стиле бохо семидесятых. Вельвет – идеальная ткань для зимних брюк. Она не такая тяжелая и кусачая, как шерсть, и при этом за счет своей структуры очень теплая. Недаром француженки ежегодно достают вельветовые штаны из своих гардеробов, как только начинает холодать.

К тому же, вельвет прекрасно сочетается с другими теплыми текстурированными вещами. Он хорошо подходит под вязаные свитера и фактурные пальто. Прямые вельветовые штаны – это абсолютно универсальная вещь, на базе которой можно создать непринужденный, но сдержанный образ хоть с джемпером, хоть с водолазкой.

К своему простому образу Пэлтроу добавила множество украшений – массивные серьги и многочисленные кольца. И этим поддержала эстетику бохо, не впадая при этом в максимальную стилизацию.

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