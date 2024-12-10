Хейли Бибер показалась в ультракоротком платье модного цвета. Фото

Основательница косметического бренда Rhode Beauty Хейли Бибер снова привлекла внимание своим изящным стилем. В субботу она появилась на открытии магазина Guest In Residence Джиджи Хадид в Лос-Анджелесе.

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Этот выход стал одним из первых для Хейли после рождения ее сына Джека Блюза в августе. Она пришла, чтобы поддержать подругу и продемонстрировать собственное видение моды этой зимой, пишет ELLE.

Для события Хейли выбрала насыщенное красное бархатное мини-платье, которое дополнило ее образ женственностью и яркостью. Платье было выполнено в форме пиджака, что подчеркивало элегантность. Дополнением стали полупрозрачные черные колготки, туфли остроносые и черный джемпер, завязанный на шее.

Волосы Хейли были уложены частично приподнятым, остальные распущены, что придало ее облику легкости. Завершили образ маленькая черная сумка и блестящие серьги, гармонично сочетающиеся с другими деталями.

Джиджи Хадид, являющаяся основательницей бренда кашемировой одежды Guest In Residence, выбрала более сдержанный и уютный стиль. Она была одета в полосатый джемпер поверх белой блузы, пушистую черную мини-юбку и прозрачные черные колготки. Завершением ее образа стали стильные лоферы и золотая цепочка.

Бренд Хадид был запущен в 2022 году, и он быстро приобрел известность благодаря высококачественному кашемиру. Открытие магазина стало важным событием для дизайнера, которое пришла поддержать ее близкая подруга.

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