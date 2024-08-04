Хейли Бибер пришла на Baby Shower с трендовым маникюром: почему следует сделать такой уж сейчас

Время от времени в маникюре появляется некий тренд, который провозглашают "убийцей нюда". И у актуального тренда, похоже, есть все шансы стать такой же классикой.

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Продемонстрировала такой маникюр модель и предпринимательница Гейли Бибер. Она пришла на свой праздник по случаю предстоящего рождения ребенка (Baby Shower) в платье цвета сливочного масла и с ногтями, окрашенными ему в тон. Фотографии своего образа звезда опубликовала в Instagram.

Светлый, но вполне выразительный желтый действительно имеет потенциал стать новой классикой. В первую очередь потому, что он не имеет четкой привязки к стилю и случаю и подходит практически под любой цвет кожи. К тому же, такие оттенки сами по себе явлюятся яркими, но не слишком яркими.

Вдобавок цвет сливочного масла вписывается в другой тренд этого лета – на сдержанные оттенки и минимализм в маникюре. Он хорошо смотрится и в матовом исполнении, и в глянцевом, и с умеренным шимером. Им можно освежить привычный френч и украсить его дизайном – такой желтый станет удачным фоном для самых разных рисунков и украшений, в том числе объемных.

Набирать обороты этот тренд начал еще в начале прошлой весны. Также ногти цвета сливочного масла видели на моделях, демонстрировавших коллекции предстоящего осенне-зимнего сезона. Что позволяет предположить, что эта тенденция закрепилась и пробудет с нами еще достаточно долго, чтобы стать классикой.

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