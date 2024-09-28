Хейли Бибер снова в тренде: звезда засветила модный маникюр

Хейли Бибер, которая в конце августа родила первенца, в последнее время нечасто появлялась в соцсетях. Однако на днях вышла в сторис своего Instagram и сразу порадовала 53 миллиона подписчиков новым трендовым маникюром.

Видео дня

Звезда сделала селфи в зеркале и подписала его словом "привет". Что ж, как у молодой мамы у нее действительно вряд ли есть время на большее. Однако поклонники Хейли разглядели в кадре ногти звезды во всех деталях. И она снова оказалась на высоте.

Модель выбрала для маникюра удлиненную форму ногтя, но с закругленным, а не заостренным кончиком. И этим подхватила тренд на длинные миндалевидные ногти. Такая форма сейчас на пике популярности. Она имеет более нежный и женственный вид, чем ногти-стилеты и более изысканный.

Относительно цвета звезда остановила свой выбор на глубоком синем. Вернее на темном и холодном оттенке сапфира. Никакого дизайна Бибер делать не стала – ни росписи, ни даже глитера. Только глянцевое финишное покрытие.

Тем самым она угадала один из самых модных цветов этой осени – глубокий насыщенный синий. Вообще в текущем сезоне в фаворе сложные цвета, напоминающие краски природы. В том числе оттенки драгоценных камней. Кроме того, Хейли уловила тенденцию к максимальной простоте форм, которая тоже возвращается этой осенью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать садовый маникюр, покоривший Зендаю и Кайли Дженнер.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.