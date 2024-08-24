Хлои Кардашьян повторила маникюр Кайли Дженнер и поддержала тренд. Фото

Семейство Кардашьян не только создает, но и поддерживает собственные бьюти-тренды. Это доказала своим маникюром младшая из трех сестер Хлои.

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Она продемонстрировала дизайн ногтей почти идентичный тому, который буквально несколько дней назад сделала для своего дня рождения ее сводная сестра Кайли Дженнер. Обе работы проделала Зола Ганзоригт, она же опубликовала их фото в своем Instagram.

Сестры одна за другой выбрали для себя удлиненную миндалевидную форму ногтей. Базовое покрытие они сделали нежное, полупрозрачное. Цвет для него выбрали молочно-розовый – вполне в духе трендового сейчас минимализма.

Но главную скрипку в обоих случаях играл декор, выполненный из разноцветных страз разной формы – от круглых зеленых до прямоугольных красных и овальных розовых. Подписчики обратили внимание, что расположение украшений оказалось идентичным.

Чтобы повторить этот маникюр, выбирайте лак телесного цвета с розовым подтоном. Он должен быть максимально нейтральным, потому что главное украшение такого маникюра – это все же стразы. Их подбирайте так, чтобы они радовали ваш глаз. Не обязательно воспроизводить образы Хлои и Кайли один в один. И не забудьте об уходе за кутикулой – ежедневно наносите увлажняющее масло, чтобы руки выглядели ухоженно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одном типе акцента на минималистическом маникюре, который продемонстрировала Зои Кравиц.

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