Хмурый 'зимний' маникюр стал неожиданным хитом лета: его избрали Зендая, Селена Гомес и Карди Би

Красный маникюр никогда не выйдет из моды. Могут меняться только оттенки, и этим летом неожиданно стал трендом вариант, чаще ассоциирующийся с зимними месяцами.

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Как пишет издание Marie Claire, многие знаменитости выбрали для себя приглушенный красный и бордовый цвет ногтей. С таким маникюром видели Зендаю, Карди Би и Селену Гомес. Схожие оттенки выбрали для подиумных образов на свои показы бренды Retrofête, Prabal Gurung и другие.

Обычно для лета знаменитости выбирают сочные летние оттенки красного – цвета спелой клубники, яблок помидоров. Но в этом году в моде тона, которые отсылают нас к моде девяностых с ее тяготением к мрачности. Однако важно выбирать такой оттенок, в котором бы сразу читался красный цвет. Как говорит знаменитый мастер маникюра Том Бачик: "Вам нужен лак с глубоким цветом, но при этом с возможностью видеть оттенок красного, а не просто тьму". И вот как выбрать правильный цвет.

Ориентируйтесь на себя

Всегда отдавайте предпочтение оттенкам, которые будут комплиментарны к цвету вашей кожи. Маникюр должен освежать и омолаживать ее, а не делать руки тяжелыми и отечными с виду. А фактические оттенки могут варьироваться от темно-бордового и вишневого до малинового и кирпичного.

Как выбрать теплые оттенки

Если у вас теплый оттенок кожи, скорее всего, ваши вены, проступающие на кистях, имеют зеленоватый оттенок. В таком случае выбирайте классический красный, кирпично-красный и красно-оранжевый. Такие цвета более гармонично сочетаются с вашим цветотипом в целом.

Как выбрать холодные оттенки

Вены на ваших руках скорее синеватые? Тогда у вас холодный тип внешности. И вам точно нужен красный с синим подтоном. К примеру, темно-вишневый или малиновый. Эти оттенки могут подчеркнуть естественную хрупкость вашей кожи и придать ей яркий контраст, не сделав слишком бледной.

Как выбрать нейтральные оттенки

Если вы не попадаете ни в одну из вышеперечисленных категорий, вся вселенная красных лаков для ногтей в вашем распоряжении. Но обратите внимание на глубокие приглушенные цвета. Они придадут вашему образу дополнительный шик.

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