Холодные страны Северной Европы стали новым трендом летнего отдыха: куда едут туристы

Когда речь идет о летнем отдыхе, большинство людей представляют солнечные пляжи и теплое море. Однако в последнее время эта тенденция меняется.

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В этом году все больше туристов выбирают для отдыха холодные страны. Об этом подробнее рассказал euronews.

Холодные страны Северной Европы, известные своими живописными ландшафтами и уникальной природой, стали настоящим хитом среди путешественников этим летом. Они привлекают туристов, которые ищут новые впечатления, спокойствие и хотят спастись от летней жары.

Новое трендовое место для летнего отдыха

В центральной и Южной Европе летняя температура воздуха нередко превышает 30 или даже 40 градусов. Поэтому жители таких регионов все чаще выбирают для отдыха более прохладные страны, например Швецию.

Благодаря средней июльской температуре воздуха в 17 градусов, спокойной и тихой атмосфере и отсутствию пробок шведский город Умео стал очень популярным туристическим направлением. Помимо этого роль также играют успешные маркетинговые кампании.

"Голландцы заходят на прием и говорят нам, что они видели Норботтен (город на севере Швеции – ред.) по телевизору, и теперь они едут на мыс Нордкап" – сказала менеджер по кемпингу Шарлотта Нилсон.

Также она отметила, что все больше людей из Финляндии приезжают в самый большой кемпинг Лулео. Кроме того, в Швеции также наблюдалось увеличение иностранных покупателей жилья по всей североевропейской части страны.

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