Honda Civic Type R снова растет в цене: сколько будет стоить новая комплектация

Автогигант Honda сообщил не очень приятную новость водителям. Цена на Civic Type R снова вырастет. Популярная модель будет стоить на 800 долларов дороже, чем в прошлом году, что на 1900 долларов больше, чем модель 2023 года.

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Type R 2025 будет стартовать от 46690 долларов США. Детали рассказало издание Motor1.

Ожидается, что компания не внесет никаких изменений в Type R в 2025 году, поэтому остается непонятным, за что нужно будет выкладывать дополнительные деньги.

FL5 Civic Type R поступил в продажу по цене 43 990 долларов до первого скачка цены. Honda сообщила нам, что прошлогодний рост цен произошел из-за "высших затрат, связанных с производством и логистикой".

Civic Type R оснащен 2-литровым четырехцилиндровым двигателем Honda мощностью 315 лошадиных сил, приводящим в действие передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, единственную доступную трансмиссию.

В то время как Volkswagen Golf R тоже стартует с цены 46 890 долларов, Toyota GR Corolla гораздо дешевле – 37 635 долларов, и предлагает схожую выходную мощность и схему трансмиссии, хотя и с одним цилиндром меньше.

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