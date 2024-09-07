Хорошие города и невероятные пляжи: недооцененная страна в Европе предлагает доступный отдых

В последнее время расходы на отдых по всему миру начали ощутимо расти. Именно поэтому путешественники с ограниченным бюджетом ищут необычные направления, предлагающие уникальные впечатления без нагрузки на кошелек.

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Свежий анализ выявил недооцененные страны, предлагающие отличный отдых за смешные деньги. И наиболее недооцененным оказалось государство на Балканах, имеющее выходы к Адриатическому и Ионическому морям. О результатах исследования британского сервиса по поиску скидок и выгодным предложениям написало издание Express.

Албания

Стоимость отдыха: 1200-1750 грн в день

Это сокровище клад Балкан было признано самым недооцененным направлением для туризма. Страна может похвастаться потрясающими горными пейзажами, очаровательными прибрежными городами и богатым культурным наследием. От исторического города Берат до живописной Албанской Ривьеры Албания предлагает множество впечатлений по умеренной цене.

Бутан

Стоимость отдыха: 2100-3200 грн в день

Эта менее популярная страна Юго-Восточной Азии известна своей уникальной культурой, потрясающими гималайскими пейзажами и приверженностью устойчивому туризму, Бутан — настоящее наслаждение для тех, кто ищет приключения вне туристических маршрутов. Но будьте готовы постараться уменьшить свое влияние на окружающую среду.

Боливия

Стоимость отдыха: 800-1400 грн в день

Южноамериканская Боливия славится большим разнообразием ландшафтов – от солончаков Салар-де-Уюни до оживленного города Ла-Пас. При этом она является раем для путешественников с ограниченным бюджетом.

Кыргызстан

Стоимость отдыха: 800-1400 грн в день

Расположенный в Центральной Азии, Кыргызстан – настоящий магнит для искателей приключений. Здесь есть все. Удивительные горные хребты, девственные озера, невероятно интересная культура местных кочевников. Эта страна предлагает уникальный и доступный опыт поездок. Вы сможете пожить в настоящей юрте и отведать ни на что не похожие блюда всего за 2-3 доллара.

Габон

Стоимость отдыха: 1600-2200 грн в день

Жемчужина Западной Африки подарит незабываемые впечатления любителям природы. Здесь можно полюбоваться девственными тропическими лесами, разнообразной дикой природой и потрясающими пляжами. А еще благодаря небольшому количеству туристов Габон предлагает аутентичные и доступные поездки.

Босния и Герцеговина

Стоимость отдыха: 1200-1750 грн в день

И снова Балканы. Босния и Герцеговина стала плавильным котлом культур, соединив османское, славянское и австро-венгерское влияния. От исторического города Мостар до прекрасного села Лукомир страна предлагает поистине богатый выбор впечатлений.

Шри-Ланка

Стоимость отдыха: 1200-1750 грн в день

С древними городами, потрясающими пляжами и разнообразной дикой природой Шри-Ланка – настоящий рай для бюджетных путешественников. Здесь вы найдете и живописные горы и культурный центр в древнем городе Канди. Вдобавок к невысоким ценам здесь идет действительно неплохой уровень комфорта.

Никарагуа

Стоимость отдыха: 1100-1600 грн в день

Часто славу Никарагуа затмевают ее центральноамериканские соседи Гондурас и Коста-Рика. Между тем здесь отдыхать никак не хуже. От колониальных городов Гранада и Леон до великолепного острова Ометепе, эта страна предлагает уникальное сочетание истории, культуры и природной красоты.

Черногория

Стоимость отдыха: 1600-2150 грн в день

Черногорию называют подлинным сокровищем Балкан. Она радует туристово береговой линией роскошной красоты, средневековыми городами и скалистыми горами. От живописного залива Котор до волшебного города Будвы эта страна предлагает идеальное сочетание природной красоты и культурного богатства.

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