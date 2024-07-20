Хорошие союзники: три знака зодиака, вероятнее всего, займут вашу сторону в споре

Если вы оказались в центре конфликта, вам всегда хочется поддержки, не правда ли? Чтобы кто-то заступился за вас и выступил на вашей стороне.

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Астрологи утверждают, что люди, рожденные под тремя знаками зодиака скорее всего так и поступят, если заметят, что оскорбляют их друзей. Читайте дальше, чтобы узнать, какие друзья никогда не оставят вас на произвол судьбы.

Овен

Если вы переписываетесь со своим любовным интересом, лучшее, что вы можете сделать, это передать телефон Овну и позволить ему управлять ситуацией. То же касается и ссор. Будучи огненным знаком, управляемым Марсом, Овен не боится сказать то, что нужно сказать. Родившиеся под этим знаком также имеют высокий уровень энергии, поэтому они с радостью потратят ее на установление справедливости. Их безудержный подход к победе в споре часто заставляет другого человека отступить. Кроме того, они умеют прекрасно держать удар. Овен также хорош в сплочении и привлечении людей на свою сторону. Если кто-нибудь решится спорить с вами, вскоре все в радиусе километра будут болеть за вашу победу – дайте только Овну взять все в свои руки.

Весы

Когда вспыхивает спор, Весы сразу же превращаются в настоящих дипломатов. Благодаря своим потрясающим коммуникативным навыкам они могут последовательно излагать свою точку зрения, не теряя при этом хладнокровия. А когда Весы встают и повышают голос, и все поворачиваются и слушают. Представители знака всегда дают возможность обеим сторонам высказаться. Они будут слушать оппонентов сбалансированно, но также будут помнить все моменты, которые им пытаются донести. Как любящий знак, управляемый Венерой, Весы ненавидят, когда их друзья вступают в конфликт на вечеринке или кто-то начинает ругать их в комментариях. Они бросятся на помощь, чтобы убедиться, что с вами все хорошо, и встанут на вашу защиту любой ценой.

Скорпион

Спорить со Скорпионом практически невозможно. Как только вы подумаете, что высказали хороший аргумент, они выступят с его опровержением и сделают это так, словно играют в трехмерные шахматы. Этот знак, управляемый Марсом и Плутоном, всегда внимательно наблюдает за деталями, а также не боится копать глубоко. И поэтому вы захотите, чтобы они были на вашей стороне во время ссоры. Их стратегический и интуитивный разум означает, что они могут предусматривать действия противника и эффективно противостоять им. Наличие Скорпиона в вашей команде означает, что у вас есть кто-то, кто сможет победить, а врожденная лояльность представителя знака гарантирует, что он останется рядом с вами, независимо от ожесточенности спора. А еще они умеют тихо сидеть на протяжении всей дискуссии, а затем выступить с решающим словом, которое положит ей конец. Цель этого чувствительного водяного знака – как можно быстрее прекратить ссору, чтобы каждый мог вернуться к привычной жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки не способны на подлость.

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