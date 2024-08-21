Хорошо и доступно: где отдохнуть в Европе, чтобы не потратить все деньги

Европа – это континент, предлагающий множество возможностей для отдыха. Кроме того, многие города и регионы могут быть привлекательны не только благодаря своему культурному и историческому наследию, но и благодаря доступным ценам.

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В современном мире цены иногда доходят до невиданных высот. Поэтому Express поделился направлениями, идеальными для бюджетного отпуска.

Португалия

Португалия уже давно зарекомендовала себя как популярное место для отдыха благодаря своим солнечным пляжам и приятному климату. Забронировав недельный отпуск в Алгарве заранее, вы можете сэкономить до 228 долларов. Выгоднее всего бронировать места примерно за восемь месяцев до планируемого отдыха, чтобы получить самые лучшие предложения.

Алгарве, расположенный на южном побережье Португалии, предлагает разнообразные развлечения, от исторических городов до прекрасных пляжей. Албуфейра и Виламура также являются известными туристическими центрами, обеспечивающими отличные условия для отдыха.

Италия

Италия – это не только страна с богатой историей и культурным наследием, но и экономически выгодная для туристов, бронирующих отпуск заранее. Сицилия, в частности, является одним из наиболее бюджетных направлений. Забронировав поездку на этот остров примерно за восемь месяцев, вы можете сэкономить до 440 долларов.

Сицилия предлагает множество достопримечательностей, прекрасные пляжи и привлекательные города, такие как Палермо, что позволяет насладиться настоящей итальянской жизнью.

Хорватия

Хорватия – это восточноевропейская жемчужина, которая привлекает туристов своим побережьем, историческими достопримечательностями и оживленной ночной жизнью. Раннее бронирование может сэкономить до 124 долларов. Декабрь – идеальное время для планирования поездки на следующий год.

Хорватия славится своими потрясающими пляжами и многочисленными островами, такими как Хвар. Исторические города Сплит и Дубровник также предлагают множество интересных мест для посещения.

Балеарские острова

Балеарские острова, расположенные у побережья Испании, остаются популярным направлением для туристов. Майорка и Ибица предлагают различные варианты отдыха, от спокойных пляжей до оживленных ночных клубов.

Забронировав отпуск заранее, вы сможете насладиться отдыхом на этих островах по довольно выгодной цене. Летом температура здесь всегда теплая, а количество развлечений удовлетворит любые предпочтения.

Канарские острова

Канарские острова, такие как Лансароте, Тенерифе и Гран-Канария, популярны среди туристов благодаря своим природным достопримечательностям и идеальным условиям для отдыха. Хотя сэкономить здесь на ранней планировке можно не так много – около 17 долларов – эти острова все же следует рассмотреть для проведения бюджетного отпуска.

От вулканов Лансароте до пляжей с черным песком Фуэртевентура, Канарские острова предлагают уникальные природные виды и незабываемые впечатления.

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