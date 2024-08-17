Хорватия лидирует: названы 18 наиболее переполненных туристических направлений

С развитием глобализации и увеличением доступности путешествий все больше людей стремятся посетить самые известные места мира. Однако вместе с популярностью возникают и проблемы, например, перенаселение туристами.

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Недавно проведенное исследование выявило 18 наиболее переполненных туристических направлений, где толпы могут затмить все приятные впечатления от поездки. Список опубликовал портал аренды домов отдыха Holidu.ch.

Большие скопления людей не только создают дискомфорт во время поездок, но и наносят значительный ущерб природе и культурному наследию. Например, знаменитые пляжи становятся почти непригодными для отдыха, а старинные улочки исторических городов теряют свое обаяние среди нескончаемых очередей и толп.

Увеличение числа туристов также вызывает неблагоприятные последствия для местных жителей. Зачастую они вынуждены адаптироваться к изменениям в своей повседневной жизни, связанным с увеличением трафика. Кроме того, это может влиять на доступность жилья, рост цен на товары и услуги.

На основе данных за 2023 год было проанализировано количество жителей в популярных городах по отношению к количеству туристов. На основе этого был составлен рейтинг наиболее переполненных туристических направлений. В этом списке лидирует Хорватия с показателем 27 туристов на одного местного жителя.

Топ-18 наиболее переполненных туристических направлений

Дубровник, 27; Родос, 26; Венеция, 21; Ираклион, 18; Флоренция, 13; Рейкьявик, 12; Амстердам, 12; Лиссабон, 11; Порту, 10; Дублин, 9; Афины, 9; Париж, 7; Ницца, 7; Брюгге, 7; Прага, 6; Копенгаген, 5; Милан, 5; Эдинбург, 5.

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