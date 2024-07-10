Худшие автомобили для молодых водителей: не покупайте, даже если есть возможность
Покупка подростку его первой машины – это всегда жест утверждения его самостоятельности. Однако мало кто из родителей сразу решается подарить ребенку действительно дорогой, мощный и быстрый автомобиль. Первая машина должна быть безопасной, надежной и экономной в расходах и обслуживании.
Эксперты издания gobankingrates.com составили список автомобилей, которые этим критериям не отвечают. Их покупка будет расточительностью, к тому же молодому водителю будет сложно содержать такое авто. А еще большинство перечисленных моделей часто ломаются. Вот девять самых плохих автомобилей, которые вы можете купить своему подростку
Mitsubishi Mirage
Хотя Mitsubishi Mirage – один из самых дешевых и экономичных автомобилей на рынке, согласно рейтингам дорожных испытаний, это ненадежная малолитражка. Она входит в число самых смертоносных в случае аварии.
Chrysler Pacifica
Все, что может выйти из строя, обязательно сломается в этом автомобиле. Слабыми местами здесь является буквально все – скрипящие тормоза, ненадежная внутренняя отделка, склонные к поломкам двигатель, трансмиссия и аккумулятор. Вдобавок этот гибрид имеет проблемы с зарядкой.
Dodge Challenger
Challenger отличается мускулистостью и стилем, но со скоростью приходит ответственность, поэтому многим начинающим водителям трудно справиться с мощностью этой модели. И это может принести большие проблемы при аварии. Вплоть до гибели водителя.
Ram 3500
Модель входит в список самых дорогих в обслуживании. А ремонтировать ее придется постоянно. Пикапы предлагают производительность, комфорт и полезность, но вероятность того, что 3500 потребует капитального ремонта в течение первых пяти лет владения, составляет 38,5%. В первые 10 лет – 79,19%.
Volkswagen Jetta
Надежность – ключевая проблема этой модели. Частые механические проблемы и дорогостоящий ремонт – вот с чем сталкивается ее владелец. Jetta называют автомобилем, который выходит из строя чаще среднего.
Chevrolet Bolt
Хотя новый Bolt ожидается в 2025 году, GM прекратила выпуск Chevy Bolt и Bolt EUV в конце 2023 года. Несмотря на низкую базовую цену и привлекательный запас хода, эти электромобили получили слишком много негативных отзывов, включая жалобы на возгорание аккумулятора.
Land Rover Range Rover
Land Rover, известный своими крепкими полноприводными автомобилями, которые отличаются высокой управляемостью. А вот слабым местом стала надежность. Эксперты поставили Land Rover на 31 место из 32 автомобильных марок по этому показателю.
Rivian R1T
Это относительно новая модель электромобиля и долгосрочные отзывы о ее надежности пока недоступны. Однако это слишком дорогое авто, чтобы покупать его подростку первым. К тому же краткосрочные рейтинги R1T оставляют желать лучшего.
Hyundai Accent
Accent называют одним из самых опасных и автомобилей на дороге. Уровень смертности среди водителей у него почти такой же, как у заднеприводных вариантов Challenger – 152 смерти на миллион зарегистрированных транспортных средств. А это очень много.
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