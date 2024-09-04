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Hyundai Ioniq 5 станет еще лучше: какой апгрейд ждет в 2025 году

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Hyundai Ioniq 5 станет еще лучше: какой апгрейд ждет в 2025 году

Если говорить об электромобилях, то южнокорейский Hyundai Ioniq 5 называют одним из самых лучших вариантов, доступных сегодня на рынке. Он обладает эффектным видом и хорошим запасом хода. А еще скоро получит ряд обновлений.

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Как пишет издание Motor1, в 2025 модельном году для авто станут доступны стандартная зарядка NACS и новая внедорожная модификация XRT. Это будет вторая такая модель в линейке после высокопроизводительного Ioniq 5 N. Инженеры бренда добавили автомобилю 0,9-дюймовый подвесочный лифт и 18-дюймовые колеса. О какой-либо дополнительной защите днища речь не идет, хотя, учитывая установленную на полу батарею, вполне вероятно, что стандартной защиты автомобиля будет достаточно для привычного режима использования машины.

Hyundai Ioniq 5 станет еще лучше: какой апгрейд ждет в 2025 году

Снаружи на модели можно увидеть уникальные передний и задний бамперы, покрытые "пиксельным камуфляжем". XRT получает два отдельных варианта цвета: Ultimate Red и Cosmic Blue Pearl. Также впереди вы найдете пару буксировочных крюков красного цвета, способных тянуть до 2600 кг.

Компания также опубликовала углы въезда и съезда – 19,8 и 30,0 градусов соответственно. Это на 2,3 и 4,6 градуса лучше, чем у стандартной машины. Другие изменения включают специальные значки, черные крышки зеркал, коврики для пола и обновленную обивку сидений.

Остальные модели в линейке Ioniq 5 также получили некоторые большие обновления. Два размера батареи были увеличены. В стандартном пакете с 58 киловатт-часов до 63 киловатт-часов. Для модели с увеличенным запасом хода – с 77,4 до 84 кВт-ч.

Hyundai Ioniq 5 станет еще лучше: какой апгрейд ждет в 2025 году

При этом модель XRT получает большую батарею и двухмоторный привод в стандартной комплектации, что имеет смысл ввиду ее внедорожных амбиций. Hyundai не упоминает мощность для какой-либо новой комплектации Ioniq, но, учитывая, что последняя двухмоторная комплектация выдавала 320 лошадиных сил и 604 Ньютон-метра крутящего момента, похоже, что здесь возможности авто вырастут.

Следующим самым большим изменением в линейке Ioniq 5 является новый зарядный порт в стиле NACS, как у Tesla. Порт означает доступ ко всем 17 000+ станциям Tesla Supercharger, фактически удваивающим количество быстрых зарядных устройств, доступных владельцам Ioniq 5. Hyundai заявляет, что также включит адаптер CCS для каждого автомобиля, что упростит зарядку на станциях с несовместимыми разъемами.

Hyundai внесла множество других изменений в линейку Ioniq 5 на 2025 модельный год. Появились новые бамперы, обновленный спойлер, более аэродинамически эффективные колеса и три новых матовых цвета. Внутри вы найдете новую компоновку климат-контроля, порты USB-C, физическое управление подогревом сидений и давно ожидаемые беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

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