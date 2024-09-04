Hyundai Ioniq 5 станет еще лучше: какой апгрейд ждет в 2025 году

Если говорить об электромобилях, то южнокорейский Hyundai Ioniq 5 называют одним из самых лучших вариантов, доступных сегодня на рынке. Он обладает эффектным видом и хорошим запасом хода. А еще скоро получит ряд обновлений.

Видео дня

Как пишет издание Motor1, в 2025 модельном году для авто станут доступны стандартная зарядка NACS и новая внедорожная модификация XRT. Это будет вторая такая модель в линейке после высокопроизводительного Ioniq 5 N. Инженеры бренда добавили автомобилю 0,9-дюймовый подвесочный лифт и 18-дюймовые колеса. О какой-либо дополнительной защите днища речь не идет, хотя, учитывая установленную на полу батарею, вполне вероятно, что стандартной защиты автомобиля будет достаточно для привычного режима использования машины.

Снаружи на модели можно увидеть уникальные передний и задний бамперы, покрытые "пиксельным камуфляжем". XRT получает два отдельных варианта цвета: Ultimate Red и Cosmic Blue Pearl. Также впереди вы найдете пару буксировочных крюков красного цвета, способных тянуть до 2600 кг.

Компания также опубликовала углы въезда и съезда – 19,8 и 30,0 градусов соответственно. Это на 2,3 и 4,6 градуса лучше, чем у стандартной машины. Другие изменения включают специальные значки, черные крышки зеркал, коврики для пола и обновленную обивку сидений.

Остальные модели в линейке Ioniq 5 также получили некоторые большие обновления. Два размера батареи были увеличены. В стандартном пакете с 58 киловатт-часов до 63 киловатт-часов. Для модели с увеличенным запасом хода – с 77,4 до 84 кВт-ч.

При этом модель XRT получает большую батарею и двухмоторный привод в стандартной комплектации, что имеет смысл ввиду ее внедорожных амбиций. Hyundai не упоминает мощность для какой-либо новой комплектации Ioniq, но, учитывая, что последняя двухмоторная комплектация выдавала 320 лошадиных сил и 604 Ньютон-метра крутящего момента, похоже, что здесь возможности авто вырастут.

Следующим самым большим изменением в линейке Ioniq 5 является новый зарядный порт в стиле NACS, как у Tesla. Порт означает доступ ко всем 17 000+ станциям Tesla Supercharger, фактически удваивающим количество быстрых зарядных устройств, доступных владельцам Ioniq 5. Hyundai заявляет, что также включит адаптер CCS для каждого автомобиля, что упростит зарядку на станциях с несовместимыми разъемами.

Hyundai внесла множество других изменений в линейку Ioniq 5 на 2025 модельный год. Появились новые бамперы, обновленный спойлер, более аэродинамически эффективные колеса и три новых матовых цвета. Внутри вы найдете новую компоновку климат-контроля, порты USB-C, физическое управление подогревом сидений и давно ожидаемые беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем поразит водителей новый Audi Q5.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.