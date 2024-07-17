Hyundai представит трехрядный электрический внедорожник: чем особенный

Южнокорейский автогигант Hyundai вскоре представит новинку. Это будет трехрядный электрический внедорожник, который дебютирует уже в этом году, но в продажу поступит несколько позже.

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Эксперты обнародовали предварительные фото новой разработки. Все признаки указывают на то, что внедорожник примет за основу стиля концепт Ioniq Seven 2021 года.

Новинка Hyundai Ioniq 9

Стало официально известно, что трехрядный электрический внедорожник Hyundai дебютирует уже в этом году и поступит в продажу в 2025 году. Автопроизводитель, согласно последней информации, назовет новинку Ioniq 9 – это будет эквивалент бренда Kia EV9 и электрифицированной альтернативы Palisade.

Несколько месяцев назад Hyundai уже производил тестирование нового электромобиля на дорогах США, умело скрывая его дизайн.

Эксперты говорят, что внедорожник примет много вдохновения для стиля из концепта Ioniq Seven 2021 года. Каждая модель Ioniq имеет уникальный стиль, и новый SUV должен следовать традиции.

Технические характеристики

Loniq 9, вероятно, будет базироваться на архитектуре E-GMP от Hyundai, разделяя конфигурации силовой установки и аккумулятора со своим собратом Kia.

Базовый EV9 предлагает задний привод и мощность 215 лошадиных сил, в то время как полноприводная модель с 379 л.с. и большей батареей лидирует в ассортименте. Hyundai может взять эти силовые агрегаты напрямую от Kia, но пока ничего не подтверждено.

Хотя мы увидим дебют нового Hyundai уже в 2024 году, пока неизвестно, когда он поступит к дилерам. Есть прогнозы, что Hyundai Ioniq 9 появится в продаже в начале следующего года.

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