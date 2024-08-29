Hyundai выпустит суперпопулярный концепт N Vision 74: первые официальные детали

Слухи об обновлении N Vision 74 распространялись среди автолюбителей длительное время. Компания Hyundai наконец-то подтвердила планы запустить в производство свой очень популярный концепт N Vision 74. Объявление стало частью планов Hyundai выпустить 21 новую модель к 2030 году.

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Автогигант представит N Vision 74 как один из своих будущих высокопроизводительных электромобилей. Детали рассказало издание Motor1.

В настоящее время имеется очень ограниченная информация о будущей новинке. Производитель не обнародовал никаких данных о трансмиссии или характеристиках производительности для серийного N Vision 74.

Можно только догадываться, сохранит ли Hyundai концептуальный водородный топливный элемент мощностью 671 лошадиную силу или перейдет на полностью электрическую трансмиссию. Учитывая отсутствие массового внедрения водородной энергии, эксперты делают ставку на последнюю.

Еще в декабре 2023 года ходили слухи, что Hyundai планирует запустить N Vision 74 в очень ограниченном количестве, только 100 запланированных единиц (70 для дорожного использования и еще 30 для гонок).

Серийный N Vision 74 будет развивать 800 л.с. за счет водородной силовой установки с двойным электродвигателем. В другом отчете The Korean Car Blog утверждается, что цифра будет ближе к 775 л. В любом случае скорость автомобиля будет достаточно приличная.

Hyundai не обнародовал никаких подробностей относительно сроков производства, кроме того, что автомобиль будет выпущен до 2030 года. The Korean Car Blog предполагает, что производство начнется в 2026 году, и что исследования и разработки автомобиля уже набирают обороты.

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