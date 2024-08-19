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Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр

Анна Онищенко
NewsLife
2 минуты
1,2 т.
Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр

Образы и маникюр Блейк Лайвли всегда вызывают восхищение и становятся источником вдохновения для многих женщин. Но этим летом звезда доказала, что может не только следовать трендам, но и создавать их.

Видео дня

Кто-то может воспринимать романтические образы Лайвли как легкомысленность, но невозможно не заметить, что они оказывают существенное влияние на модный мир. К примеру недавно нейл-мастер звезды показала ее цветочный маникюр, который вскоре завоюет сердца.

Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр

Следует отметить, что дизайн этого маникюра актриса сделала самостоятельно, собственноручно разместив наклейки на ногтевых пластинах. Это сделало ее образ еще более совершенным, уникальным и самобытным.

Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр

Несмотря на то, что в последнее время звезда нового фильма "Все закончится на нас" Блейк Лайвли оказалась в центре скандала, она все еще остается иконой моды. Ее цветочные наряды и другие атрибуты создают новые тренды.

Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр

Цветочный гардероб актрисы уже стал центральным элементом рекламной кампании картины и занял крепкие фэшн-позиции в мире. А теперь звезда создает еще новую моду на дизайн маникюра.

Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр

Блэйк Лайвли сотрудничает со знаменитой нейл-стилисткой Эль Герштейн, которая в этом месяце сделала ей множество маникюров с цветочными мотивами.

Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр
Идеален для лета: Блейк Лайвли показала трендовый маникюр

Итак, если вы хотите быть в тренде этим летом, смело выбирайте яркие цвета, играйте с текстурами и не бойтесь добавлять природные акценты. Тогда ваш маникюр станет настоящим украшением, которое подчеркнет вашу индивидуальность и сделает образ завершенным.

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