Идеально для купания и тихого отдыха: бухту в Британии назвали 'скрытой жемчужиной'

Чем жарче становится климат, тем больше народу собирается летом на пляжах. И тем более актуальным становится поиск мест у воды, где бы не было так людно.

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Издание Express рассказало о таком месте. Его еще называют скрытой жемчужиной Британии.

Находится этот пляж в местности Пембрукшир, что в Уэльсе. Чтобы добраться туда, нужно немножко пройтись от любимого всеми залива Барафундл. Всего несколько минут, и вы оказываетесь в небольшой бухте, которую называют идеальным местом купания. Каменный пляж Stackpole Quay во время прилива полностью оказывается под водой, но когда вода отступает, открывает прекрасное место для отдыха.

Когда-то набережная здесь использовалась как гавань. Тогда в Пембрукшире добывали известь и отправляли ее по морю. Сейчас здесь чаще можно встретить туристов, посещающих принадлежащий Национальному фонду заповедник Stackpole Estate.

Учитывая, что в пределах досягаемости находится немало пляжей с золотистым песком, Stackpole Quay может быть заметно тише, чем его соседи, такие как Tenby South Beach или Newgale Beach. При этом здесь можно насладиться разными водными развлечениями, такими как снорклинг, гребля на байдарках или каяках. Посещение пляжа бесплатно.

Учитывая расположение места в природном заповеднике, вы можете встретить здесь путешественников, наслаждающихся дикой природой. По желанию вы можете присоединиться к ним и понаблюдать различных редких птиц в их среде обитания – фульмаров, альпийских галок, малых гагарок, а также домашних ласточек, зимородков и даже летучих мышей, если зайдете дальше в глубь острова.

Те, кто хочет насладиться морскими видами, могут прогуляться по прибрежной тропе Пембрукшира, ведущей к заливу Барафундл. Или продолжить путь на пляж Бродхейвен-Саут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших пляжах островной Мальты.

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