Идеальное для семьи: какие 'фишки' и минусы нового авто Honda Pilot

Рестайлинговый внедорожник Honda Pilot – отличный вариант для большой семьи. Авто имеет 3,5-литровый двигатель V-6 мощностью 285 лошадиных сил. Pilot уравновешивает свою довольно резкую форму четкими линиями и гармоническими пропорциями.

Видео дня

Honda имеет привлекательную и стильную внутреннюю отделку, хотя особенно привередливым водителям может показаться, что компоновка немного устарела. Этому способствует 9,0-дюймовый сенсорный экран в стиле планшета – он однозначно меньше, чем большинство других в этом сегменте. Эксперты рассказали обо всех преимуществах и недостатках новой модели.

Набор программного обеспечения Honda прост и интуитивно ясен в использовании, голосовое управление работает достаточно хорошо, а беспроводное подключение будет беспроблемным и почти мгновенным.

За дополнительную плату можно получить 10,2-дюймовый дисплей водителя, доступный в высших комплектациях. Он только дополняет навигацию и не имеет большого количества конфигураций.

Honda сохраняет простой набор ручек и кнопок под центральным экраном для климата и сидячих функций.

Все это сочетается с основной миссией Pilot: безопасно и комфортно транспортировать людей в места назначения. Он является одним из самых просторных в сегменте среднего размера и позади третьего ряда для груза остается немало места. Что касается съемной секции сиденья, то она аккуратно помещается в небольшой отсек для вещей под полом сзади. Самое важное, что различные конфигурации чрезвычайно просты в настройке.

3,5-литровый двигатель V-6 демонстрирует мощность 285 лошадиных сил, а 10-ступенчатый автомат не жалуется на переключение передач. Здесь достаточно мощности, чтобы влиться в интенсивный трафик на шоссе, а подвеска справится с неровностями на дороге. Несмотря на размеры, управлять Pilot так же легко, как Civic.

Однако эксперты подчеркивают, что есть подобные внедорожники с большей мощностью, которые работают лучше и производительнее.

Были также жалобы на неудобное водительское сиденье – дно кресла ощущается очень жестким. Это не то, что вы заметите во время короткого тест-драйва, но при длительных поездках возможны разочарования.

Стартовая цена в 55675 долларов ставит Pilot среди конкурентов с большей мощностью, лучшей техникой и, откровенно говоря, немного большей индивидуальностью. Однако EX-L с полным приводом стоит на 10 000 долларов США дешевле, и вы получаете почти то же оснащение.

"Хотя я никогда не был в восторге от управления Pilot, я чувствовал себя спокойно и безопасно за рулем, несмотря на погоду или пробки", – резюмировал обозреватель Motor1.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новый недорогой внедорожник Kia показал в сети с ярким дизайном.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.