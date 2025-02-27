Идеальное тесто для вареников из четырех ингредиентов: делимся самыми точными пропорциями

Вареники – очень сытное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы вареники были удачными, нужно правильно приготовить эластичное и тонкое тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для вкусных и очень удачных домашних вареников.

Ингредиенты:

Тесто:

200 мл теплой воды

1 яйцо

1 ч л соли

600 г муки

Способ приготовления:

1. Смешайте воду, яйцо, соль и добавляем муку, замешиваем тесто.

Совет: когда варите вареники, в воду добавьте еще немного масла, чтобы они не липли друг к другу.

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