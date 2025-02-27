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Идеальное тесто для вареников из четырех ингредиентов: делимся самыми точными пропорциями

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Идеальное тесто для вареников из четырех ингредиентов: делимся самыми точными пропорциями

Вареники – очень сытное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы вареники были удачными, нужно правильно приготовить эластичное и тонкое тесто. 

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Как правильно приготовить тесто

Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для вкусных и очень удачных домашних вареников. 

Рецепт вареников

Ингредиенты: 

Тесто:

  • 200 мл теплой воды
  • 1 яйцо
  • 1 ч л соли
  • 600 г муки

Способ приготовления: 

1. Смешайте воду, яйцо, соль и добавляем муку, замешиваем тесто. 

Домашние вареники

Совет: когда варите вареники, в воду добавьте еще немного масла, чтобы они не липли друг к другу.

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