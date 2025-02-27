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Идеальное тесто для вареников из четырех ингредиентов: делимся самыми точными пропорциями
Вареники – очень сытное украинское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы вареники были удачными, нужно правильно приготовить эластичное и тонкое тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для вкусных и очень удачных домашних вареников.
Ингредиенты:
Тесто:
- 200 мл теплой воды
- 1 яйцо
- 1 ч л соли
- 600 г муки
Способ приготовления:
1. Смешайте воду, яйцо, соль и добавляем муку, замешиваем тесто.
Совет: когда варите вареники, в воду добавьте еще немного масла, чтобы они не липли друг к другу.
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