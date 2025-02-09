Идеальные панкейки на кефире: рецепт вкусного завтрака для всей семьи

Панкейки – это всегда хорошая идея для завтрака. Легкие в приготовлении, воздушные и нежные оладьи, приготовленные в американском стиле, всегда найдут своих ценителей.

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Как приготовить панкейки на кефире, в Instagram рассказала фудблогер с ником tatyana kosenko. Кушанье получится просто идеальным и им будет лакомиться целая семья.

Ингредиенты

Кефир комнатной температуры – 500 мл.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 4 ст.л.

Мука – 300 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Способ приготовления

1.Смешиваем кефир, яйца, сахар и растительное масло.

2. Добавляем просеянную муку, соду и соль, перемешиваем до однородности. Тесто должно быть густым, но текучим.

3. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом.

4. Выливаем тесто небольшими порциями, жарим на среднем огне до появления пузырьков, переворачиваем и доводим до готовности.

5. Выкладываем стопкой и добавляем любимые топпинги: сироп, мед, ягоды или сметану.

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