Идеальные панкейки на кефире: рецепт вкусного завтрака для всей семьи
Панкейки – это всегда хорошая идея для завтрака. Легкие в приготовлении, воздушные и нежные оладьи, приготовленные в американском стиле, всегда найдут своих ценителей.
Как приготовить панкейки на кефире, в Instagram рассказала фудблогер с ником tatyana kosenko. Кушанье получится просто идеальным и им будет лакомиться целая семья.
Ингредиенты
- Кефир комнатной температуры – 500 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 4 ст.л.
- Мука – 300 гр.
- Сода – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Способ приготовления
1.Смешиваем кефир, яйца, сахар и растительное масло.
2. Добавляем просеянную муку, соду и соль, перемешиваем до однородности. Тесто должно быть густым, но текучим.
3. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом.
4. Выливаем тесто небольшими порциями, жарим на среднем огне до появления пузырьков, переворачиваем и доводим до готовности.
5. Выкладываем стопкой и добавляем любимые топпинги: сироп, мед, ягоды или сметану.
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