Идеальный для июля: Зендея засветила трендовый маникюр

Иногда наиболее трендовый маникюр – бессмертная классика, которая будет оставаться актуальной всегда. И это подтвердила актриса и певица Зендея, продемонстрировавшая одновременно неожиданный и классический маникюр.

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Его показала в своем Instagram мастерица по маникюру Марина Добик, которой Зендея часто доверяет свои ногти. Обычно звезда выбирает светлые или полупрозрачные цвета покрытия, а на этот раз выбрала яркий красный классический оттенок. "Как прекрасно выглядит на ней этот красный цвет", – написала Добик.

Она добавила, что для образа сделала звезде гелевое наращивание кончиков вместо полного гелевого наращивания, хотя обычно не применяет эту технику. Однако эту работу мастерица назвала весьма удачной. Кончикам ногтей она придала квадратную форму и сделала их удлиненными, что делает пальцы более хрупкими на вид.

Модные критики назвали этот маникюр идеальным выбором для июля. Ведь оттенок, который выбрала Зендея, одновременно яркий, блестящий и сочный – то, что нужно для лета.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, в соцсетях выдвинули даже теорию красных ногтей, которой объяснили, почему выбор красного лака – лучший из всех возможных вариантов.

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