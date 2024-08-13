УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы

Юлия Потерянко
NewsLife
4 минуты
267
Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы

Как ни крути, а пляжный отдых во время отпуска – самый лучший. Что может расслабить глубже, чем несколько дней у моря с тропическим коктейлем в руке.

Видео дня

Но как выбрать красивый пляж с чистой водой и при этом не истратить все свои деньги? Для желающих лучше сориентироваться, издание Express опубликовало рейтинг европейских стран и их лучших пляжей, составленный экспертами по страхованию путешествий. В формировании списка учитывались такие показатели как температура моря и воздуха, пятизвездочные отзывы, средние дневные расходы и высота волн.

10. Франция

На последнем месте оказались пляжи французской Корсики. В основном из-за высоких затрат на еду, проживание в отеле и транспорт. Цены здесь примерно вдвое выше по сравнению с самым дешевым вариантом.

  • Самый популярный пляж страны – Plage de Palombaggia, Корсика
  • Средняя температура моря в июне - 21,8 °C
  • Количество пятизвездочных отзывов – 3394
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца – 22,8°C
  • Средняя дневная стоимость проживания – 233 €
  • Высота волны – 0,48 м
Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы

9. Англия

Англия не является типичным направлением для пляжного отдыха. Однако даже здесь есть такие замечательные места, как пляж Борнмута. Отсюда открывается прекрасный вид на море и пирс, полный развлечений для всей семьи. Но из-за холодной воды и низкой температуры воздуха в Англии пляж занимает предпоследнее место в списке.

  • Самый популярный пляж страны – Борнмут Бич
  • Средняя температура моря в июне - 14,7 °C.
  • Количество пятизвездочных отзывов – 5987
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 17,2 °C.
  • Средняя суточная стоимость проживания - 180 €
  • Высота волны – 0,17м

8. Испания

Места у морской воды на Гран-Канарии могут похвастаться чудесным золотистым песком. А погода – хорошей температурой для морского отдыха. Но имейте в виду, что самый популярный пляж здесь – нудистский.

  • Самый популярный пляж страны – Плайя-де-Маспаломас, Гран-Канария.
  • Средняя температура моря в июне - 21,3 °C.
  • Количество пятизвездочных отзывов – 4971
  • Средняя суточная температура жаркого месяца - 24,6 °C
  • Средняя суточная стоимость проживания - 151 €
  • Высота волны – 1,06м
Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы

7. Португалия

Алгарве остается популярным направлением для семейного отдыха. Все благодаря тому, что это место действительно недорогое.

  • Самый популярный пляж страны – Praia da Falesia, Алгарве
  • Средняя температура моря в июне - 19 °C.
  • Количество пятизвездочных отзывов – 4 042
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 24,4 °C
  • Средняя суточная стоимость проживания - 137 €
  • Высота волны – 0,6м

6. Италия

Когда вы думаете о пляжах Италии, то на ум приходит прекрасная Сардиния. Ее кристально чистые голубые воды и отличная температура воздуха.

  • Самый популярный пляж страны – La Pelosa Beach, Сардиния
  • Средняя температура моря в июне - 21,5 °C
  • Количество пятизвездочных отзывов – 6 768
  • Средняя суточная температура жаркого месяца - 24,2 °C
  • Средняя суточная стоимость проживания - 166 €
  • Высота волны – 1,05м
Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы

5. Хорватия

Золотой Рог – это настоящая скрытая жемчужина, о которой следует знать путешественникам. Вода здесь потрясающе голубая, а песок – золотой. Вдобавок идет действительно невысокая стоимость проживания.

  • Самый популярный пляж страны – Золотой Рог
  • Средняя температура моря в июне - 22,2 °C.
  • Количество пятизвездочных отзывов – 1378
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 23,8 °C
  • Средняя суточная стоимость проживания - 96 €
  • Высота волны – 0,27м

4. Греция

Греческие острова невероятно популярны среди туристов. Но среди огромного выбора туристы чаще всего останавливаются на пляже Элафониси на Крите.

  • Самый популярный пляж страны – Элафониси, Крит.
  • Средняя температура моря в июне - 22 °C.
  • Количество пятизвездочных отзывов – 10 499
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 25,6 °C
  • Средняя суточная стоимость проживания - 184 €
  • Высота волны – 0,61м.
Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы

3. Словения

Пляж Порторож в Словении - один из лучших и наименее известных в Европе. Это направление вошло в тройку лидеров благодаря сочетанию низких цен, теплой температуры моря и мягким волнам, что делает его безопасным выбором для маленьких детей.

  • Самый популярный пляж страны – Portoroz Beach
  • Средняя температура моря в июне - 23 °C.
  • Количество пятизвездочных отзывов – 148
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 21,7 °C
  • Средняя суточная стоимость проживания - 93 €
  • Высота волны – 0,03м

2. Мальта

Пляж Mellieha Bay Beach на Мальте занимает второе место в списке благодаря своей кристально чистой воде. Здесь приятно не только купаться, но и заниматься подводным плаванием.

  • Самый популярный пляж страны – Mellieha Bay Beach
  • Средняя температура моря в июне - 22,5 °C
  • Количество пятизвездочных отзывов – 1580
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 29,2 °C
  • Средняя суточная стоимость проживания - 117 €
  • Высота волны – 0,13м.

1. Кипр

Пляж Нисси в Айя-Напе на Кипре был признан самым лучшим пляжем в Европе. Здесь сошлось буквально все – блестящая бирюзовая вода, золотой песок, теплое море. Это лучшее пляжное место было награждено Голубым флагом за чистоту и предлагает бюджетную ежедневную стоимость отдыха в 103 евро, которая включает в себя все, что вам нужно для однодневной поездки, например питание, транспорт и даже ночлег.

  • Самый популярный пляж – пляж Нисси, Айя-Напа
  • Средняя температура моря в июне - 24,4 °C.
  • Количество пятизвездочных отзывов – 4334
  • Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 30,5 °С
  • средняя суточная стоимость проживания - 103 €
  • Высота волны – 0,25м

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших пляжных курортах Польши.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.