Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы

Как ни крути, а пляжный отдых во время отпуска – самый лучший. Что может расслабить глубже, чем несколько дней у моря с тропическим коктейлем в руке.

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Но как выбрать красивый пляж с чистой водой и при этом не истратить все свои деньги? Для желающих лучше сориентироваться, издание Express опубликовало рейтинг европейских стран и их лучших пляжей, составленный экспертами по страхованию путешествий. В формировании списка учитывались такие показатели как температура моря и воздуха, пятизвездочные отзывы, средние дневные расходы и высота волн.

10. Франция

На последнем месте оказались пляжи французской Корсики. В основном из-за высоких затрат на еду, проживание в отеле и транспорт. Цены здесь примерно вдвое выше по сравнению с самым дешевым вариантом.

Самый популярный пляж страны – Plage de Palombaggia, Корсика

Средняя температура моря в июне - 21,8 °C

Количество пятизвездочных отзывов – 3394

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – 22,8°C

Средняя дневная стоимость проживания – 233 €

Высота волны – 0,48 м

9. Англия

Англия не является типичным направлением для пляжного отдыха. Однако даже здесь есть такие замечательные места, как пляж Борнмута. Отсюда открывается прекрасный вид на море и пирс, полный развлечений для всей семьи. Но из-за холодной воды и низкой температуры воздуха в Англии пляж занимает предпоследнее место в списке.

Самый популярный пляж страны – Борнмут Бич

Средняя температура моря в июне - 14,7 °C.

Количество пятизвездочных отзывов – 5987

Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 17,2 °C.

Средняя суточная стоимость проживания - 180 €

Высота волны – 0,17м

8. Испания

Места у морской воды на Гран-Канарии могут похвастаться чудесным золотистым песком. А погода – хорошей температурой для морского отдыха. Но имейте в виду, что самый популярный пляж здесь – нудистский.

Самый популярный пляж страны – Плайя-де-Маспаломас, Гран-Канария.

Средняя температура моря в июне - 21,3 °C.

Количество пятизвездочных отзывов – 4971

Средняя суточная температура жаркого месяца - 24,6 °C

Средняя суточная стоимость проживания - 151 €

Высота волны – 1,06м

7. Португалия

Алгарве остается популярным направлением для семейного отдыха. Все благодаря тому, что это место действительно недорогое.

Самый популярный пляж страны – Praia da Falesia, Алгарве

Средняя температура моря в июне - 19 °C.

Количество пятизвездочных отзывов – 4 042

Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 24,4 °C

Средняя суточная стоимость проживания - 137 €

Высота волны – 0,6м

6. Италия

Когда вы думаете о пляжах Италии, то на ум приходит прекрасная Сардиния. Ее кристально чистые голубые воды и отличная температура воздуха.

Самый популярный пляж страны – La Pelosa Beach, Сардиния

Средняя температура моря в июне - 21,5 °C

Количество пятизвездочных отзывов – 6 768

Средняя суточная температура жаркого месяца - 24,2 °C

Средняя суточная стоимость проживания - 166 €

Высота волны – 1,05м

5. Хорватия

Золотой Рог – это настоящая скрытая жемчужина, о которой следует знать путешественникам. Вода здесь потрясающе голубая, а песок – золотой. Вдобавок идет действительно невысокая стоимость проживания.

Самый популярный пляж страны – Золотой Рог

Средняя температура моря в июне - 22,2 °C.

Количество пятизвездочных отзывов – 1378

Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 23,8 °C

Средняя суточная стоимость проживания - 96 €

Высота волны – 0,27м

4. Греция

Греческие острова невероятно популярны среди туристов. Но среди огромного выбора туристы чаще всего останавливаются на пляже Элафониси на Крите.

Самый популярный пляж страны – Элафониси, Крит.

Средняя температура моря в июне - 22 °C.

Количество пятизвездочных отзывов – 10 499

Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 25,6 °C

Средняя суточная стоимость проживания - 184 €

Высота волны – 0,61м.

3. Словения

Пляж Порторож в Словении - один из лучших и наименее известных в Европе. Это направление вошло в тройку лидеров благодаря сочетанию низких цен, теплой температуры моря и мягким волнам, что делает его безопасным выбором для маленьких детей.

Самый популярный пляж страны – Portoroz Beach

Средняя температура моря в июне - 23 °C.

Количество пятизвездочных отзывов – 148

Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 21,7 °C

Средняя суточная стоимость проживания - 93 €

Высота волны – 0,03м

2. Мальта

Пляж Mellieha Bay Beach на Мальте занимает второе место в списке благодаря своей кристально чистой воде. Здесь приятно не только купаться, но и заниматься подводным плаванием.

Самый популярный пляж страны – Mellieha Bay Beach

Средняя температура моря в июне - 22,5 °C

Количество пятизвездочных отзывов – 1580

Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 29,2 °C

Средняя суточная стоимость проживания - 117 €

Высота волны – 0,13м.

1. Кипр

Пляж Нисси в Айя-Напе на Кипре был признан самым лучшим пляжем в Европе. Здесь сошлось буквально все – блестящая бирюзовая вода, золотой песок, теплое море. Это лучшее пляжное место было награждено Голубым флагом за чистоту и предлагает бюджетную ежедневную стоимость отдыха в 103 евро, которая включает в себя все, что вам нужно для однодневной поездки, например питание, транспорт и даже ночлег.

Самый популярный пляж – пляж Нисси, Айя-Напа

Средняя температура моря в июне - 24,4 °C.

Количество пятизвездочных отзывов – 4334

Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 30,5 °С

средняя суточная стоимость проживания - 103 €

Высота волны – 0,25м

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