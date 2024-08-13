Идеальный отдых за адекватную цену: названы 10 лучших пляжей Европы
Как ни крути, а пляжный отдых во время отпуска – самый лучший. Что может расслабить глубже, чем несколько дней у моря с тропическим коктейлем в руке.
Но как выбрать красивый пляж с чистой водой и при этом не истратить все свои деньги? Для желающих лучше сориентироваться, издание Express опубликовало рейтинг европейских стран и их лучших пляжей, составленный экспертами по страхованию путешествий. В формировании списка учитывались такие показатели как температура моря и воздуха, пятизвездочные отзывы, средние дневные расходы и высота волн.
10. Франция
На последнем месте оказались пляжи французской Корсики. В основном из-за высоких затрат на еду, проживание в отеле и транспорт. Цены здесь примерно вдвое выше по сравнению с самым дешевым вариантом.
- Самый популярный пляж страны – Plage de Palombaggia, Корсика
- Средняя температура моря в июне - 21,8 °C
- Количество пятизвездочных отзывов – 3394
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца – 22,8°C
- Средняя дневная стоимость проживания – 233 €
- Высота волны – 0,48 м
9. Англия
Англия не является типичным направлением для пляжного отдыха. Однако даже здесь есть такие замечательные места, как пляж Борнмута. Отсюда открывается прекрасный вид на море и пирс, полный развлечений для всей семьи. Но из-за холодной воды и низкой температуры воздуха в Англии пляж занимает предпоследнее место в списке.
- Самый популярный пляж страны – Борнмут Бич
- Средняя температура моря в июне - 14,7 °C.
- Количество пятизвездочных отзывов – 5987
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 17,2 °C.
- Средняя суточная стоимость проживания - 180 €
- Высота волны – 0,17м
8. Испания
Места у морской воды на Гран-Канарии могут похвастаться чудесным золотистым песком. А погода – хорошей температурой для морского отдыха. Но имейте в виду, что самый популярный пляж здесь – нудистский.
- Самый популярный пляж страны – Плайя-де-Маспаломас, Гран-Канария.
- Средняя температура моря в июне - 21,3 °C.
- Количество пятизвездочных отзывов – 4971
- Средняя суточная температура жаркого месяца - 24,6 °C
- Средняя суточная стоимость проживания - 151 €
- Высота волны – 1,06м
7. Португалия
Алгарве остается популярным направлением для семейного отдыха. Все благодаря тому, что это место действительно недорогое.
- Самый популярный пляж страны – Praia da Falesia, Алгарве
- Средняя температура моря в июне - 19 °C.
- Количество пятизвездочных отзывов – 4 042
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 24,4 °C
- Средняя суточная стоимость проживания - 137 €
- Высота волны – 0,6м
6. Италия
Когда вы думаете о пляжах Италии, то на ум приходит прекрасная Сардиния. Ее кристально чистые голубые воды и отличная температура воздуха.
- Самый популярный пляж страны – La Pelosa Beach, Сардиния
- Средняя температура моря в июне - 21,5 °C
- Количество пятизвездочных отзывов – 6 768
- Средняя суточная температура жаркого месяца - 24,2 °C
- Средняя суточная стоимость проживания - 166 €
- Высота волны – 1,05м
5. Хорватия
Золотой Рог – это настоящая скрытая жемчужина, о которой следует знать путешественникам. Вода здесь потрясающе голубая, а песок – золотой. Вдобавок идет действительно невысокая стоимость проживания.
- Самый популярный пляж страны – Золотой Рог
- Средняя температура моря в июне - 22,2 °C.
- Количество пятизвездочных отзывов – 1378
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 23,8 °C
- Средняя суточная стоимость проживания - 96 €
- Высота волны – 0,27м
4. Греция
Греческие острова невероятно популярны среди туристов. Но среди огромного выбора туристы чаще всего останавливаются на пляже Элафониси на Крите.
- Самый популярный пляж страны – Элафониси, Крит.
- Средняя температура моря в июне - 22 °C.
- Количество пятизвездочных отзывов – 10 499
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 25,6 °C
- Средняя суточная стоимость проживания - 184 €
- Высота волны – 0,61м.
3. Словения
Пляж Порторож в Словении - один из лучших и наименее известных в Европе. Это направление вошло в тройку лидеров благодаря сочетанию низких цен, теплой температуры моря и мягким волнам, что делает его безопасным выбором для маленьких детей.
- Самый популярный пляж страны – Portoroz Beach
- Средняя температура моря в июне - 23 °C.
- Количество пятизвездочных отзывов – 148
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 21,7 °C
- Средняя суточная стоимость проживания - 93 €
- Высота волны – 0,03м
2. Мальта
Пляж Mellieha Bay Beach на Мальте занимает второе место в списке благодаря своей кристально чистой воде. Здесь приятно не только купаться, но и заниматься подводным плаванием.
- Самый популярный пляж страны – Mellieha Bay Beach
- Средняя температура моря в июне - 22,5 °C
- Количество пятизвездочных отзывов – 1580
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 29,2 °C
- Средняя суточная стоимость проживания - 117 €
- Высота волны – 0,13м.
1. Кипр
Пляж Нисси в Айя-Напе на Кипре был признан самым лучшим пляжем в Европе. Здесь сошлось буквально все – блестящая бирюзовая вода, золотой песок, теплое море. Это лучшее пляжное место было награждено Голубым флагом за чистоту и предлагает бюджетную ежедневную стоимость отдыха в 103 евро, которая включает в себя все, что вам нужно для однодневной поездки, например питание, транспорт и даже ночлег.
- Самый популярный пляж – пляж Нисси, Айя-Напа
- Средняя температура моря в июне - 24,4 °C.
- Количество пятизвездочных отзывов – 4334
- Средняя суточная температура самого жаркого месяца - 30,5 °С
- средняя суточная стоимость проживания - 103 €
- Высота волны – 0,25м
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