Идеальный переход к осени: Дженнифер Лопес похвасталась трендовым маникюром

Яркий летний нейл-арт уходит в прошлое. Осенью в тренде будут холодные приглушенные оттенки и неизменная классика. Недавно певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный осенний маникюр – модные эксперты и поклонники были в восторге.

Видео дня

Маникюр – это, прежде всего, сфера самовыражения, но если вы следите за тенденциями в мире красоты, нельзя пройти мимо замечательного варианта, который предложила Джей Ло. Издание Glamour рассказало о модном нейл-дизайне.

Да, это не самый яркий маникюр, но минимализм и сдержанность – это вневременный тренд. Лопес показала элегантный удлиненный французский маникюр на ногтях миндалевидной формы.

Дизайн сделал мастер Том Бачик – он часто задает тренды, делая маникюр таким знаменитостям как Селена Гомес, Камила Кабельо и Марго Робби.

Классический маникюр будет уместен всегда. Он подчеркивает естественную форму ногтей и создает эффект изысканности и элегантности.

Тенденцию на минимализм поддерживает и певица и актриса Зои Кравиц – ее квадратные ногти, покрытые полупрозрачным лаком с крошечным акцентом выглядели изящно и скромно.

А во время пресс-тура It Ends With Us актриса Блейк Лайвли, играющая главную героиню Лили Блум, сделала прозрачный маникюр с нежным цветочным нейл-артом.

Мировая индустрия красоты после эпохи гламура и эпатажа возвращается к максимальной натуральности в образах, макияже и маникюре. Мода циклична, поэтому актуальность снова набирают тренды 90-х. 30 лет назад актуально было более естественное атласное или матовое покрытие кожи, а не слишком контурированные формы. Детальнее о том, как сделать идеальный макияж – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, что недавно Меган Фокс показала смелую интерпретацию классического французского маникюра.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.