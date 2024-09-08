Идеальный переход от лета к осени: Эмили Ратаковски показала трендовую обувь

Теплая половина осени – отличное время для любителей моды. Погода позволяет совмещать в своих образах неожиданные вещи и создавать интересные фэшн-образы.

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Такой возможностью на днях воспользовалась модель и актриса Эмили Ратаковски. Издание Who What Wear пишет, что она собрала в один ансамбль два противоречивых тренда из разных сезонов. И при этом справилась с задачей.

Прежде всего Эмили порадовала критиков выбором белой юбки длины миди. Она была безусловным хитом лета и все еще остается в тренде, пока погода разрешает. Звезда избрала трикотажный вариант широкого кроя с низкой посадкой на талии.

К юбке звезда подобрала черный лонгслив со спущенными плечами и удлиненными рукавами. А дальше начались эксперименты.

Нежный предмет одежды Ратаковски соединила с довольно толстым худым. В прохладе утра или вечера его можно носить так, как задумано, но звезду застали днем, когда было теплее, так что она повязала вещь вокруг бедер. А дополняли образ грубые байкерские сапоги с массивными пряжками.

Эти ботинки снова станут актуальными осенью. Таким образом, Ратаковски смело объединила два сезона и заслужила похвалу критиков и стилистов за свой выбор.

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