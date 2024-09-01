Идеальный выбор: какие б/у авто имеют лучшие двигатели

Говорят, что эра двигателей внутреннего сгорания подходит к концу. Тем не менее, эксперты убеждены, что традиционные автомобили еще долго будут оставаться с нами, в том числе на вторичном рынке.

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Какие б/у машины имеют самые лучшие и надежные двигатели, рассказало британское издание Autocar. Вот их десяток.

Volkswagen Passat W8

Для неопытного глаза эта модель может показаться еще одним очередным Passat. Однако под его капотом находится поистине уникальный двигатель: 4,0-литровый W8 мощностью 275 л.с. Производство этой силовой установки длилось всего четыре года, и Passat был единственным его получателем.

Alfa Romeo GTV

GTV запомнился автолюбителям благодаря его двигателям, которые помогли Alfa Romeo получить награды "Автомобиль года" и "Лучший спортивный автомобиль" в 1995 году. Сначала это купе предлагалось с 2,0-литровым двигателем Twin Spark мощностью 155 лошадиных сил, а затем появился мощный 3,0-литровый Busso V6 на 220 лошадиных сил.

BMW i8

Модель i8 2014 стала первым в мире массовым гибридным спортивным автомобилем, который сочетал 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 228 л.с. и электромотор мощностью 141 л. Автомобили Launch могли проехать 35 км только на электричестве, а более поздние версии – 55 км. Но дело не только лишь в понижении издержек. Разгон до 100 км/ч для i8 занимает всего 4,4 секунды.

BMW M3 (E46)

Даже подержанная эта модель остается идеальным выбором, чтобы гонять по автомагистрали, ездить в магазин или заниматься бытовыми делами. Ее 3,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель выдает 338 лошадиных сил, что позволяет разгонять M3 до 100 км/ч за 4,5 секунды. А это мощность Porsche 911.

Aston Martin DB9

Интерьер DB9 сейчас может показаться достаточно устаревшим, но 5,9-литровый V12 под его капотом не утратил актуальности. Эксперты советуют выбирать модель не с автоматической, а с механической коробкой передач. Но имейте в виду, что обслуживание Aston Martin влетит вам в копеечку.

Vauxhall Monaro VXR

Оснащенная шумным двигателем V8 Chevrolet мощностью 328 л.с., эта модель приобрела безумную популярность, когда только появилась на рынке. Сейчас цены на этого зверя можно назвать относительно умеренными, но найти такую машину будет нелегко.

Ford Fiesta ST

Возможно, это не мощный V8, но 1,6-литровый Ecoboost от Ford с турбонаддувом сам по себе фантастический маленький двигатель. Он был разработан, чтобы эффективно конкурировать с большими агрегатами, и это, несомненно, удалось.

Maserati Granturismo

Благодаря дизайну Pininfarina и 4,7-литровому V8, изготовленному на заводе Ferrari, Maserati Granturismo выглядит так же хорошо, как и ездит. Это большое купе выдает 433 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 4,9 с и максимальную скорость 295 км/ч. В 2009 году в модель была добавлена полностью автоматическая коробка передач.

Fiat 500 Twinair

В 2010 году Fiat подарил своему милому городскому авто Twinair крошечный двухцилиндровый турбомотор. Это предложение обещало экономию топлива на уровне 3,4 литра на 100 км пути. Несмотря на то, что модель имеет под капотом всего 82 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 11 секунд, она очень удобна в городе.

Mazda RX-8

RX-8 был очень мощным спортивным купе, приводившимся в движение 1,3-литровым роторным двигателем. Фактически, это была последняя Mazda, предложившая этот скоростной тип двигателя. Его мощность может показаться небольшой, но она мало весит и при этом имеет 231 л.с., поэтому RX-8 может разгоняться до 100 км/ч за 6,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 235 км/ч.

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