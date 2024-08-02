Имеет самый высокий показатель счастья: названа лучшая страна для переезда после выхода на пенсию

В западном мире выход на пенсию уже давно не считается чем-то плохим. Люди специально работают всю жизнь, чтобы позволить себе переехать в страну, которая им по душе, и устроить себе интересный отдых.

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Более того, исследователи уже начали составлять рейтинги стран, где лучше всего будет чувствовать себя человек на пенсии. Британское издание Express опубликовало свежий список.

Его составили эксперты платформы по покупке недвижимости We Buy Any Home. Они рассмотрели 30 популярных направлений для выхода на пенсию по всему миру. В исследовании учитывали такие факторы как стоимость аренды жилья, цена покупки жилых помещений за квадратный метр, процентные ставки по ипотеке. А еще рейтинг принимал во внимание баллы Всемирного отчета о счастье.

По результатам подсчетов первое место в списке заняла Финляндия. Ее показатели поражают. У североевропейской страны самый высокий индекс счастья. Также она занимает четвертую строчку в рейтинге здоровья граждан и может похвастаться низким уровнем загрязнения окружающей среды.

Финляндия, которую также называют Страной тысячи озер, набрала в общей сложности 100 баллов. Сильная экономика страны, ее природная красота и низкий уровень преступности делают ее привлекательным вариантом для переезда пенсионеров.

При этом около трех четвертей населения страны говорят по-английски. Так что переехать сюда можно будет и без знания финского языка.

На второй позиции рейтинга оказалась тропическая Малайзия. Страна завоевала высокие баллы благодаря доступным ценам на жилье. В общей сложности страна набрала 96,1 баллов. И совсем немного уступила Малайзии Бельгия, которая финишировала в списке с результатом 95,7.

В целом топ-10 стран для переезда на пенсии выглядит так:

Финляндия Малайзия Бельгия Швеция Дания Испания Коста-Рика Франция Таиланд Австрия

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